Hai Phong (VNA) - L'Autorité de la zone économique de Hai Phong (HEZA) a organisé le 12 septembre une réunion avec une délégation commerciale de Taïwan (Chine) pour présenter les opportunités de coopération et d'investissement dans la ville portuaire du Nord.

Lors de la rencontre. Photo : VNA

CY Huang, chef de la délégation, a déclaré que les entreprises taïwanaises avaient tendance à étendre leurs investissements à l'échelle mondiale et qu'elles étaient particulièrement intéressées par Hai Phong.

En 2022, avec le soutien de HEZA, les entreprises taïwanaises ont eu une séance de travail avec des représentants de l'usine automobile VinFast de Vingroup pour élargir la coopération dans la fabrication de pièces détachées pour voitures électriques, a-t-il déclaré.

Le directeur de HEZA Lê Trung Kiên a déclaré qu'au cours des premières semaines de septembre 2022, HEZA a accueilli deux délégations commerciales de Taïwan, souhaitant explorer l'environnement des affaires et des investissements à Hai Phong.

Il a exprimé son souhait que les entreprises taïwanaises coopèrent bientôt avec VinFast pour former un écosystème de développement industriel et de production.

HEZA créera toutes les conditions les plus favorables, notamment dans les procédures administratives, pour aider les investisseurs et les entreprises à étudier et à déployer leurs activités d'investissement à Hai Phong, a souligné Lê Trung Kiên.

L'autorité a présenté aux invités des avantages concurrentiels, une infrastructure de transport synchrone et des politiques préférentielles dans les zones économiques et les parcs industriels de la ville de Hai Phong.

Des représentants d'entreprises de développement d'infrastructures de parcs industriels à Hai Phong ont donné un aperçu des industries que les autorités municipales appellent à investir dans les zones industrielles.

Selon HEZA, au 31 août 2022, Hai Phong abritait 60 projets d'investissement taïwanais d'une valeur de 1,46 milliard de dollars, représentant 6,1% du total des investissements directs étrangers (IDE) versés dans la ville, dont 27 projets dans les zones industrielles et zones économiques avec un capital total de 1,25 milliard de dollars.

Les entreprises taïwanaises de Hai Phong opèrent principalement dans la fabrication de composants électroniques, de gaz industriels, de machines et d'équipements et d'emballages. Ils créent des emplois stables pour 8.400 employés avec un revenu moyen de 10,5 millions de dongs (plus de 446 dollars) par mois.- VNA

Nguyễn Thị Vân Hà