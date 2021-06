Hanoï (VNA) – L’Association des entreprises japonaises à Ho Chi Minh-Ville (JCCH) vient d’octroyer 20.000 dollars au Fonds de vaccins anti-COVID-19 du Vietnam.

Auparavant, le gouvernement japonais a offert près d'un million de doses de vaccin anti-COVID-19.

Pour que la vie revienne bientôt à la normalité, les vaccins sont une solution optimale pour protéger la vie de la population et aider les pays à surmonter la pandémie de COVID-19.

Le Vietnam s'efforce de négocier avec les fabricants de vaccins pour acquérir 150 millions de doses et créer une immunité communautaire dès 2021. Pour le faire, en plus du budget de l'État, des particuliers, entreprises et organisations dans et hors du pays ont activement participé aux dons par les canaux officiels, se donnant la main pour lutter contre la pandémie.

Selon le Comité de gestion du Fonds de vaccins contre le COVID-19, à 11h00 le 22 juin, ce Fonds a reçu 6.579 milliards de dongs (y compris des devises converties). Ce montant provient de 335.254 organisations et individus.-VNA