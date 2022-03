Hanoi (VNA) – Avec des traits aux couleurs vives, des images diverses et drôles telles que des fleurs, des chatons, des bébés éléphants..., beaucoup de gens se sentent encore plus aimer ces œuvres car elles sont réalisées par les mains de petits autistes en situation difficile.

Les produits fabriqués par les autistes sont respectueux de l'environnement avec une variété de modèles et de catégories. Photo : CVN

Les petits autistes apprennent à se familiariser avec le matériel en touchant, en observant et en sentant, ou via des histoires. Il s'agit d'activités artisanales dans le cadre du projet "Formation professionnelle en faveur des petits autistes ou des enfants touchés par unretard mental". Celui-ci est mis en œuvre depuis 2018 par le Centre des études sur les droits de l'enfant (RCCR – Children’s Rights Research Centre).En fonction de la capacité cognitive de chaque élève, l'enseignant déterminera les compétences les plus appropriées à lui enseigner. Tous les produits fabriqués par les enfants sont respectueux de l'environnement, comme des bouteilles en plastique ou cartons de lait recyclés, avec une variété de modèles et de catégories. Ils sont vendus pour aider les enfants à générer des revenus dès leur plus jeune âge.Propres critères de recrutement et de formationSelon Phan Thi Lan Huong, directrice du RCCR et chargée de guider les enfants à faire de l'artisanat, le projet professionnel a ses propres critères de recrutement et de formation."Les travaux manuels exigent une motricité fine, des capacités cognitives et de la minutie. Seulement un petit nombre de petits autistes ou d’enfants touchés par un retard mentals adaptent à ces conditions", explique-t-elle, avant ajouter : "L'orientation professionnelle les aide à acquérir de nombreuses compétences de vie et à se développer d’un point de vue sensoriel et émotionnel. L’objectif est de les aider à avoir un environnement où ils peuvent continuer à apprendre et à interagir avec leurs amis du même âge".RCCR accueil des élèves âgés de 10 ans. Cependant, si des enfants plus petits ont des besoins et veulent essayer, le centre les accueille quand même. Entre 8h30 et 16h30, après avoir commencé la journée avec des chansons, des danses et des jeux pour créer un sentiment de confort, les enfants se mettent au travail.D’après la directrice du RCCR, ne pas suivre des règles de temps strictes est une caractéristique des enfants autistes. "Ils peuvent se promener quelques minutes dans la classe n’importe quand, même à l’heure de travail, ou faire autre chose. D’autres ne sont pas concentrés, ou ont une attention limitée", raconte-t-elle, avant de déclarer : "La météo fluctuante influence également leur psychologie et leur comportement"."À cause de cela, les enfants autistes sont l'un des groupes d'enfants handicapés qui rencontre souvent des difficultés dans la recherche d’un emploi convenable, et ce même s’ils bénéficient d’une bonne formation".À côté de la "Formation professionnelle pour les enfants autistes et retardés mentaux", le RCCR met également en œuvre d’autres projets à but non lucratif comme : "1.000 heures", sur la prévention des abus sexuels pour des enfants ; recyclage de vieux jouets pour orienter les enfants et les parents vers des comportements verts envers l'environnement, aider aux enfants à mieux comprendre le moyen d’économiser de l'argent et à apprécier la valeur des ustensiles.Selon le directeur du RCCR, Phan Thi Lan Huong, les petits autistes ont besoin du soutien et de l'attention appropriée de la communauté et des organisations sociales, en particulier dans le contexte de l’épidémie de Covid-19. – CVN/VNA