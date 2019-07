Des élèves vietnamiens ont remporté des médailles d’or aux WICO 2019. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La délégation vietnamienne participant aux Olympiades mondiales de l’invention et de la créativité 2019 (WICO ou World Invention Creativity Olympic) a remporté deux médailles d’or.

Parmi les 345 inventions des 22 pays en lice, le Vietnam en a deux. Les projets vietnamiens, développés par des élèves venus des collèges Giang Vo, Cau Giay et du lycée Chu Van An, concernent l’utilisation de levures et l’application du nano-argent.

Les deux inventions du Vietnam ont été appréciées pour leur nouveauté, leur créativité et leur caractère pratique. A côté des médailles d'or, elles ont remporté deux prix spéciaux pour les meilleures inventions, décernés par l'Université thaïlandaise Chulalongkorn et l'Association indonésienne des jeunes scientifiques.

Les WICO sont un événement annuel organisé par la Korea University Invention Association (KUIA) et parrainé par l’Assemblée nationale sud-coréenne. Cette année, les WICO se sont déroulées du 25 au 27 juillet à Séoul. -VNA