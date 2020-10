Moscou (VNA) - Des élèves vietnamiens et indonésiens participeront pour la première fois au 4e concours international annuel de mathématiques en ligne BRICSMATH prévu du 16 au 22 novembre.

La quatrième édition réunira plus de trois millions d’élèves venus de sept pays dont cinq membres du groupe BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud).

Avant le 16 novembre, les élèves peuvent participer à une épreuve d'essai, ce qui leur donne l'occasion de s'entraîner et de s'habituer avant la compétition officielle.

Le concours permet à renforcer l'ouverture et les relations entre les BRICS, le Vietnam et l'Indonésie dans les domaines de l'éducation, de la culture et de l’innovation. -VNA