La remise du Chapeau de graduation aux élèves danois au siège de l'ambassade du Vietnam au Danemark . Photo: VNA

Copenhague (VNA) - L’ambassade du Vietnam au Danemark a récemment reçu dans son siège et eu un échange avec une délégation de 30 élèves du lycée Birkerød Gymnasium à Copenhague.

L’ambassadeur Luong Thanh Nghi a présenté les caractéristiques principales de l’histoire et de la culture vietnamiennes, ainsi que les relations d’amitié et de coopération multiforme entre le Vietnam et le Danemark ces derniers temps.

Il a félicité ces lycéens pour avoir obtenu leur diplôme d’études secondaires pour entamer une nouvelle oeuvre scolaire, espérant que les jeunes générations des deux pays renforceront les échanges et contribueront à améliorer la compréhension mutuelle entre les deux peuples.

Les élèves du lycée Birkerød Gymnasium ont visité une espace d’exposition de photos présentant la culture et l’histoire des régions du Vietnam, et ont dégusté des plats typiquement vietnamiens comme rouleaux de printemps et pâté de viande pilée.

Ils ont exprimé leurs émotions lorsqu’ils ont pu visiter pour la première fois l’ambassade et vivre des moments mémorables et significatifs dans les célébrations de fin d’études secondaires qui sont traditionnellement indispensables pour les élèves danois. – VNA