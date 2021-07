Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Selon son Comité de gestion, le Fonds de vaccins contre le COVID-19 a reçu, au 7 juillet jusqu’à 17h00, 8.058 milliards de dongs (y compris la conversion de devises étrangères). Ces dons ont été apportés par 389.891 organisations et particuliers.



Selon le ministère des Finances, pour vacciner 75 millions de personnes, le Vietnam a besoin de 150 millions de doses de vaccin avec un budget total estimé à 25.200 milliards de dongs. Plus de 14.000 milliards de dongs sont prélevés sur le budget public. Les contributions d'organisations, particuliers et entreprises vietnamiens et étrangers aident à augmenter les fonds disponibles.



Pour assurer la transparence, le comité de gestion du Fonds de vaccins contre le COVID-19 rend publique la liste de tous les donateurs à ce jour. C'est une base pour que les autorités fiscales calculent les dépenses déductibles lors de la détermination du revenu des entreprises.



Le Comité de gestion du Fonds de vaccins contre le COVID-19 a ouvert 21 comptes de réception de dons en dong, en dollar et en euro au Service des transactions du Trésor de l'État et au sein de six banques commerciales (BIDV, Vietcombank, VietinBank, HDBank, Agribank, TPBank). -VNA