Hanoi (VNA) – Une haute délégation du Parti, de l’Etat, de l’Assemblée nationale, du gouvernement, du Front de la Patrie du Vietnam conduite par le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh, est venu vendredi matin, 15 mai, à l’ambassade du Laos au Vietnam pour rendre hommage au général lao Sisavat Keobounphanh.

Des dirigeants vietnamiens rendent hommage à l’ancien PM lao Sisavat Keobounphanh. Photo : VNA

Pendant ce temps, le Secrétaire général du Parti et président du Vietnam, Nguyen Phu Trong, a envoyé une couronne de fleurs dédiée au général Sisavath Keobounphanh.

Ecrivant dans le registre de deuil, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a adressé ses condoléances profondes au gouvernement et au peuple lao après la mort du général lao Sisavat Keobounphanh, ancien Premier ministre et ancien président du président du Comité central du Front lao pour la construction nationale, hautement appréciant ses contributions envers le Vietnam.

Exprimant ses profondes condoléances à l'ambassadeur du Laos à Hanoi, Sengphet Houngboungnuang, Truong Hoa Binh a souligné les grandes contributions de Sisavath Keobounphanh à l’œuvre révolutionnaire du peuple lao fraternel ainsi que ses sentiments destinés au Vietnam dans la lutte pour la défense de la Patrie et l’œuvre de la construction nationale.

Le même jour, le membre du Bureau politique, vice-Premier ministre et également ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Pham Binh Minh, à la tête d'une délégation du ministère des Affaires étrangères, a également écrit dans le registre de deuil, soulignant les contributions de l'ancien dirigeant lao au développement des relations de grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération intégrale entre les deux peuples.

D'autre part, des représentants de la Commission centrale des relations extérieures du PCV ont également rendu un hommage posthume au général Sisavath Keobounphanh.

Pendant ce temps, à Hô Chi Minh-Ville, le membre du Bureau politique et secrétaire du Comité municipal du PCV, Nguyen Thien Nhan, s'est rendu au consulat général du Laos à la mégapole économique du Sud pour pour rendre hommage au général Sisavath Keobounphanh.

À son tour, Phimpha Keoximay, consul général de Vientiane dans la métropole, a démontré son engagement à poursuivre ses efforts pour renforcer encore les liens entre les localités des deux nations.

Le général Sisavath Keobounphanh est décédé le 12 mai à l'âge de 92 ans.



Il a été membre du Comité central du Parti révolutionnaire populaire du Laos (PRPL) du 1er au 8e mandat, secrétaire du Comité central du PRPL pour les 3e et 4e mandats, et membre du Bureau politique pendant les 4e, 6e, 7e et 8e mandats.



Il a également été ministre de l'Agriculture et des Forêts et ministre de l'Intérieur avant d'occuper le poste de vice-président du Laos de 1996 à 1998 et de Premier ministre laotien de 1998 à 2001. Il a également été ancien président du Comité central du Front lao pour la construction nationale (FLCN). - VNA