La vice-présidente permanente de l’Assemblée nationale Tong Thi Phong (gauche) remet des cadeaux à des familles démunies et méritantes à Ha Tinh. Photo : VNA

Ha Tinh (VNA) – A l’approche du Tet de l’année du Rat, des dirigeants du pays sont allés offrir des cadeaux à des familles démunies et méritantes à plusieurs localités.

Dans la matinée du 7 janvier, le Comité central de l’Union des femmes vietnamiennes a organisé au district de Thach Ha, province centrale de Ha Tinh le programme d’offrir des cadeaux du Tet de l’année du Rat 2020.

A cette occasion, la vice-présidente permanente de l’Assemblée nationale Tong Thi Phong a remis des cadeaux à deux Mères héroïnes du Vietnam domiciliées à la commune de Thach Ngoc, district de Thach Ha et à la commune de Cam Binh, district de Cam Xuyen, et 20 cadeaux à des familles méritantes démunies dans les communes côtières à Ha Tinh.

Partageant des difficultés de cette province, Mme Tong Thi Phong a exprimé que le Parti et l’Etat poursuivaient à améliorer la vie des habitants locaux.

Peu auparavant, Mme Tong Thi Phong et sa suite ont visité la zone d'habitations exemplaire au hameau de Ha Thanh dans la commune de Tuong Son, district de Thach Ha. Elle a félicité Ha Tinh pour la construction de ces zones d'habitations exemplaires pour contribuer à édifier des zones rurales prospères et paisibles. Elle a remis 20 millions de dongs au Fonds d’encouragement d’études de cette commune.

Le même jour, à la province de Quang Nam, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a rendu visite et offert des cadeaux du Tet à plus de 400 familles méritantes, démunies, des victimes de l’agent orange/dioxine et des ouvriers dans cette localité du Centre.

Le même jour, dans la zone industrielle de Dien Nam-Dien Ngoc, Truong Hoa Binh a visité des ouvriers nécessiteux pour leurs offrir des cadeaux du Tet. Il a appelé la communauté d’entreprises à s’intéresser à la vie des ouvriers notamment ceux démunis pour les encourager à revenir travailler après le Tet traditionnel.

Pour accueillir le Tet de l’année du Rat, la province de Quang Nam a prélevé près de 18 milliards de dongs pour offrir à près de 86.000 personnes nécessiteuses dans toute la localité pour qu’elles accueillent un Tet joyeux.

Toujours le 7 janvier, la Confédération général du travail du Vietnam, en collaboration avec le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, la Croix-Rouge du Vietnam, le Comité provincial du Parti et le Comité populaire de la province de Ben Tre (delta du Mékong) a organisé un programme pour remettre des cadeaux à plus de 400 familles démunies, méritantes, des victimes de l’agent orange/dioxine et des ouvriers nécessiteux à l’occasion du Tet traditionnel.

Au nom des dirigeants du Parti, de l’Etat, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a adressé les meilleurs vœux du Tet. Il a aussi demandé aux autorités provinciales d’accélérer le développement socio-économique et bien réaliser le programme cible national de réduction durable de la pauvreté, poursuivre le mouvement d'édification de la « Nouvelle ruralité » pour une meilleure vie des habitants. -VNA