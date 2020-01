Hanoï, 5 janvier (VNA) - Vo Van Thuong, secrétaire du Comité central du Parti, président de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation, s’est rendu le 5 janvier dans la province de Ha Giang (Nord) pour offrir des cadeaux aux familles bénéficiaires des politiques sociales et aux familles démunies, à l’approche du Têt traditionnel du Rat.

Visitant une centaine de familles dans la ville de Vi Xuyen et la commune de Cao Bo, district de Vi Xuyen, Vo Van Thuong a apprécié les efforts des habitants et des autorités locales pour le développement économique et le maintien de l’ordre social. Il a notamment salué les efforts pour la mise en œuvre de programmes d’habitation en faveur des personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie, des anciens combattants et des démunis dans les communes frontalières.

Tran Quoc Vuong et des travailleurs de la société à responsabilité JNTC VINA. Photo: VNA Tran Quoc Vuong et des travailleurs de la société à responsabilité JNTC VINA. Photo: VNA

Le même jour, Tran Quoc Vuong, membre du Bureau Politique, permanent du Secrétariat du Parti a rendu visite et offert des cadeaux aux travailleurs en situation difficile dans la province de Phu Tho (Nord).

Il est allé contrôler la situation de la production, rencontrer les travailleurs de la société à responsabilité JNTC VINA. Il les a offert 100 unités de cadeaux.

La sarl JNTC VINA est spécialisé dans la production du verre trempé d'écran de téléphone portable. La société compte actuellement plus de 3.000 employés, réalisé en 2019 une recette estimée à 230 millions de dollars.

Tran Quoc Vuong s’est aussi rendu dans le Nouveau quartier résidentiel modèle de la commune de Tu Xa, district de Lam Thao. -VNA