Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc à la rentrée scolaire du lycée de Son Tay, à Hanoï. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a félicité les enseignants et les élèves du lycée de Son Tay, à Hanoï, à l'occasion de la nouvelle rentrée scolaire 2019-2020.

Assistant le 5 septembre à la rentrée des classes de ce lycée, le chef du gouvernement a tenu en haute estime les réalisations obtenues par ses enseignants et élèves ces 60 dernières années ainsi que ses contributions à la réforme de l’éducation.

Il a souligné l’attention particulière accordée par le Parti et l’Etat à l’éducation et à la formation avant de demander au secteur éducationnel, y compris le lycée de Son Tay, de surmonter des difficultés et de renforcer ses contributions à l’œuvre d’édification nationale.

Le même jour, la présidente de l’Assemblée nationale (AN), Nguyen Thi Kim Ngan a participé à la rentrée scolaire du lycée de Thap Muoi, dans la province de Dong Thap (Delta du Mékong).

La présidente de l’Assemblée nationale (AN), Nguyen Thi Kim Ngan à la rentrée scolaire du lycée de Thap Muoi. Photo: VNA



Au nom des dirigeants du Parti et de l’Etat, la dirigeante a formulé ses meilleurs vœux aux enseignants et élèves locaux à l’occasion de la rentrée des classes 2019-2020, souhaitant qu’ils remplissent leurs missions pour la nouvelle année scolaire.

Elle a demandé au secteur provincial de l’éducation et de la formation de renouveler la méthode d’enseignement, de former un contingent de cadres gestionnaires et d’enseignants bien qualifiés, de renforcer l’application de la technologie de l’information dans la gestion scolaire, de promouvoir des mouvements d’émulation patriotique et celui d’"Étudier et suivre la pensée, la moralité et le style du Président Ho Chi Minh ».

La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh a assisté à la rentrée scolaire. du lycée Le Hong Phong, province de Nam Dinh (Nord) et remis des bourses d'étude à 30 élèves locaux.

Les vice-Premiers ministres Pham Binh Minh, Truong Hoa Binh et Vuong Dinh Hue ont respectivement assisté à la rentrée scolaire des écoles primaires dans les provinces septentrionales de Bac Giang, de Thanh Hoa et de Thai Binh. -VNA