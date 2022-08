Dans la classe de l’enseignant Nguyên Van Hân à Hâu Giang. Photo : TN/CVN Photo : TN/CVN

Hanoï (VNA) - Pour aider les élèves à consolider leurs connaissances en été après une période de formation à distance, Nguyên Van Hân, enseignant de l'école primaire Vinh Thuân Tây 1 (district de Vi Thuy, province de Hâu Giang), propose des cours gratuits chez lui.



L'année scolaire dernière, en raison de l'épidémie de COVID-19, de nombreux élèves ont suivi des cours en lignes, quelque uns ne se sont pas adaptés à ce méthode d'apprentissage. Étant occupés à travailler dans les champs, leurs parents n'ont pas le temps de les aider de faire leurs exercices. "Cela me rend inquiet et j’ai décidé d’organiser des cours de formations gratuits en été pour améliorer leurs connaissances avant la nouvelle année scolaire. Je travaille depuis de nombreuses années à la campagne, ce qui me rend le plus heureux, c'est de voir les élèves bien étudier", a partagé Hân.



La classe a été ouverte officiellement le 13 juin, du lundi au vendredi, de 7h à 9h chez lui dans la commune de Vinh Thuân Tây avec la participation de 25 élèves. Hân enseigne deux disciplines principales : les mathématiques et le vietnamien. Pour que les enfants aient des manuels scolaires, il a appelé aux aides des bienfaiteurs, parents, enseignants et anciens élèves. Sa classe était composée de nombreux enfants de différents niveaux, donc Hân a dû guider personnellement chaque enfant.



"À la fin du cours, je leur ai donné des devoirs, et de nombreux élèves sont venus chez moi à l'après-midi pour me demander de vérifier leurs réponses. Ils sont tous très polis, et travailleurs. Donc, bien que je sois fatigué, je suis très heureux et excité", a-t-il raconté.



Nguyên Thi Ngoc Giàu en 3e classe (CM2 en France) fait savoir qu’avant de suivre ce cours, je ne peux pas distinguer le point d'interrogation - tilde, pas compétent en addition, soustraction, multiplication et division. "Grâce à Monsieur Hân, j'ai beaucoup progressé. J'aime davantage les mathématiques et le vietnamien".



Nguyên Thi Ngoc Mai, grande mère d’une élève, a dit que ses parents étaient occupés du matin au soir. Donc, ils n'avaient pas le temps d’aider leurs enfants pour leurs devoirs. "Je suis reconnaissante envers M. Hân. Grâce à la participation à ce cours pendant près de deux mois, ma petite-fille a fait des progrès significatifs en orthographe et en mathématiques. Ses parents sont très contents", a-elle partagé. - CVN/VNA