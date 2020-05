Photo: facebook.com/flySFO

Hanoi, 8 mai (VNA) - Plus de 340 citoyens vietnamiens sont rentrés chez eux en toute sécurité des États-Unis et ont été mis en quarantaine à leur arrivée, selon le ministère vietnamien des Affaires étrangères.Les 7 et 8 mai, les autorités vietnamiennes et les agences de représentation aux États-Unis, Vietnam Airlines et les agences américaines concernées ont travaillé ensemble pour ramener chez eux les citoyens de l'aéroport de San Francisco.Les passagers comprenaient de nombreux enfants de moins de 18 ans, des étudiants étrangers qui n’ont pas de logement en raison de la fermeture des dortoirs, des personnes âgées, des malades et des personnes vivant dans des conditions difficiles.À leur arrivée à l'aéroport de Van Don, dans la province septentrionale de Quang Ninh, les passagers et les membres d'équipage ont été mis en quarantaine conformément à la réglementation.Pour effectuer le vol, les ministères vietnamiens des Affaires étrangères et des Transports, l'ambassade du Vietnam et les agences de représentation aux États-Unis ont collaboré avec les agences vietnamiennes concernées et les autorités américaines pour aider la compagnie aérienne nationale à mener à bien les procédures de rapatriement des citoyens.Beaucoup de citoyens auraient été bloqués à l'aéroport international de San Francisco ces derniers temps alors qu'ils attendaient des vols pour rentrer chez eux, certains étant bloqués depuis le 22 mars.Le consulat général du Vietnam à San Francisco et d'autres agences de représentation vietnamiennes aux États-Unis ont tenté d'aider les citoyens vietnamiens bloqués en termes d'hébergement, de voyage et de mesures de prévention de la pandémie de COVID-19.Dans les prochains jours, davantage de vols en provenance d'autres pays ramèneront les Vietnamiens chez eux en fonction de l'évolution de la pandémie, de la capacité des centres de quarantaine des localités vietnamiennes et de la demande des Vietnamiens vivant à l'étranger. -VNA