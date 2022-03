Photo : VNA

Hanoï (VNA) - De nombreuses localités à travers le pays étaient en réponse à la Journée olympique de la course à pied pour la santé du peuple, avec la participation des centaines de milliers de personnes.

Dimanche matin, le Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville a organisé la Journée olympique de la course à pied pour la santé du peuple, réunissant plus de 30.000 personnes.

Dimanche également, à Ha Long (Nord), le Comité populaire provincial de Quang Ninh a lancé le mouvement “Tout le peuple s’entraîne physiquement selon l’exemple du Président Hô Chi Minh”. L’événement a attiré plus de 3.000 personnes.

Le même jour, à Huê, le Service provincial de la Culture et des Sports de Thua Thiên-Huê (Centre) a également lancé le même mouvement avec la participation de près de 2.000 sportifs.

A Da Nang (Centre), plus de 1.500 personnes issues de la police, de l'armée, du syndicat des jeunes... et des clubs sportifs de la ville ont participé le 27 mars à la Journée olympique de la course à pied pour la santé du peuple, organisée par le Service municipal de la culture et des sports de Da Nang.

Après la cérémonie de lancement de la Journée olympique de la course à pied pour la santé du peuple, le Service municipal de la culture et des sports a organisé le 9e Festival des sports de la ville de 2022.

Auparavant, le 24 mars, le Comité populaire de Hanoï a aussi organisé la Journée olympique de la course à pied pour la santé du peuple et lancé la 47e édition de la course du journal Ha Noi Moi - Pour la paix en 2021, en réponse à la campagne “Tout le peuple s’entraîne physiquement selon l’exemple du Président Hô Chi Minh” pour la période 2021-2030. L'événement a attiré plus de 2.500 Hanoïens.- VNA