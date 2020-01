Nguyen Duy Quan, chef du bureau consulaire de l'ambassade du Vietnam au Laos, rend visite à des suspects et prisonniers vietnamiens à la prison de Phontong. Photo: VNA



Vientiane (VNA) – À l’approche du Nouvel An lunaire 2020, des représentants de l'ambassade du Vietnam et du bureau de représentation du ministère vietnamien de la Sécurité publique au Laos, ont rendu visite le 22 janvier et offert des cadeaux à 48 suspects et prisonniers vietnamiens détenus à la prison de Phontong, dans la capitale laotienne Vientiane.

Nguyen Duy Quan, chef du bureau consulaire de l'ambassade du Vietnam au Laos, a adressé ses vœux du Nouvel An lunaire aux suspects et prisonniers vietnamiens avant de les informer de la réglementation de l'État vietnamien sur la protection des citoyens.

Il les a également encouragés à bien purger la peine pour profiter de l'amnistie du Parti et de l'État du Laos ainsi que pour retourner bientôt dans leurs familles et la société.

Les suspects et les prisonniers vietnamiens ont exprimé leurs sincères remerciements au Parti, à l'État, au l'ambassade et au bureau de représentation du ministère vietnamien de la Sécurité publique au Laos.

Ils ont promis de bien purger la peine pour sortir bientôt et bien s'intégrer à la communauté. -VNA