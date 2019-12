Le président du Comité central du FPV Tran Thanh Man (gauche) offre des cadeaux à l'évêque Nguyen Van Khoi. Photo: VNA



Binh Dinh (VNA) - Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) Tran Thanh Man s'est rendu à l'Évêché du diocèse de Quy Nhon de la province de Binh Dinh (Centre).

Souhaitant un joyeux Noël et du bonheur à l'évêque Nguyen Van Khoi et aux catholiques du diocèse de Quy Nhon, Tran Thanh Man les a informés des résultats du développement socio-économique du pays ces derniers temps.

Il a exhorté l'évêque Nguyen Van Khoi à encourager les prêtres, moines et fidèles catholiques de son diocèse à continuer de participer aux mouvements d'émulation lancés par le FPV, à la protection de l'environnement, ainsi qu'à intensifier leurs contributions à la consolidation du bloc de grande union nationale.

Le même jour, la vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh est allée présenter ses vœux de Noël 2019 à l’Évêché du diocèse de Vinh, dans la commune de Nghi Dien, district de Nghi Loc, province de Nghe An (Centre).

Dang Thi Ngoc Thinh a réaffirmé la politique constante du Vietnam de respecter et de garantir la liberté de croyance et de religion de tous ses citoyens. Elle a déclaré apprécier les contributions de l'évêque Nguyen Huu Long, des prêtres, dignitaires et fidèles catholiques du diocès de Vinh au développement socio-économique local.

L'évêque Nguyen Huu Long a invité la vice-présidente à visiter le grand séminaire Saint-François Xavier.

Mercredi matin, la vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh a remis 250 cadeaux à des familles méritantes et défavorisées des districts de Nghi Loc et Dien Chau.

Le même jour, dans la ville de Huê, Truong Thi Mai, cheffe de la Commission de mobilisation des masses du Comité central du Parti, est allée adresser ses vœux aux catholiques de l'archidiocèse de Huê.

Au nom du Parti et de l'État, Truong Thi Mai leur a souhaité un joyeux Noël, avant de les informer des résultats du développement socio-économique du pays ces derniers temps.

L'archevêque de Huê, Joseph Nguyen Chi Linh, également président du Conseil épiscopal du Vietnam, a déclaré se réjouir de l'attention accordée par les dirigeants du Parti et de l'État aux catholiques.

Dans d'autres villes et provinces dont Long Xuyen (Sud) et Kon Tum (Hauts Plateaux du Centre), les autorités provinciales ont rendu visite aux dignitaires et fidèles catholiques pour leur adresser leurs meilleurs vœux à l'occasion de Noël 2019 et du Nouvel An 2020.- VNA