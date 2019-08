Hanoi (VNA) - Une délégation d'attachés étrangers de la défense au Vietnam s’est rendue du 8 au 10 août dans la ville portuaire de Hai Phong et dans la province de Quang Ninh (Nord).

Les hauts officiers du Commandement de la 1ère zone navale, ville de Hai Phong accueille la délégation d'attachés étrangers de la défense au Vietnam. Photo: http://www.dangcongsan.vn



Cette délégation a rendu visite au constructeur naval de Hông Ha, au Commandement de la 1ère zone navale, au commandement militaire de la province de Quang Ninh et à la compagnie générale de Dông Bac.

Les responsables des unités ont informé les invités de leurs fonctions, de leur production et de leur commerce, de leurs activités de recherche et sauvetage, et de coopération internationale.

Des officiers et soldats du commandement militaire de la province de Quang Ninh et délégation d'attachés étrangers de la défense au Vietnam. Photo: http://baoquangninh.com.vn



L'attachée australienne de la défense, le colonel Nerolie Mc Donald, cheffe de la délégation d'attachés étrangers, a remercié le ministère vietnamien de la Défense d'avoir organisé ce voyage, contribuant à renforcer les relations, la confiance et la compréhension mutuelle entre les attachés étrangers de la défense et le peuple et l'armée du Vietnam.

Ces attachés étrangers de la défense s'attendent à ce que le ministère de la Défense vietnamien continue de créer des conditions favorables pour qu'ils effectuent prochainement des visites de travail au sein de plusieurs unités de l'armée vietnamienne.