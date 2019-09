Le styliste vietnamien Dô Trinh Hoai Nam présente sa collection d’”ao dai” à la Le styliste vietnamien Dô Trinh Hoai Nam présente sa collection d’”ao dai” à la New York Couture Fashion Week 2019. Photo: VOV

Hanoï (VNA) – Le designer Dô Trinh Hoai Nam a présenté une collection d'"ao dai" (tuniques traditionnelles des femmes vietnamiennes) à la New York Couture Fashion Week 2019.

C’était la deuxième fois que le styliste vietnamien était présent à cet événement de l’une des plus importantes "semaines de la mode" du monde, après avoir fait ses débuts en 2017.

Cette collection est largement inspirée par des patrimoines culturels du pays, tels que la Cité impériale de Thang Long, le lac Hoan Kiêm (le lac de l'épée restituée) au coeur de Hanoï, la Tour de la Tortue, le Temple de la Littérature de Hanoï, la pagode Môt Côt, la baie d’Ha Long, le sanctuaire de My Son...

Les tenues de la collection étaient accompagnées de 30 "non la" (chapeaux coniques).

La New York Fashion Week (NYFW) 2019 s’est tenue du 4 au 11 septembre aux États-Unis et a mis en vedette les dernières collections d'un certain nombre de marques connues dans le monde entier. Environ 5.000 personnes ont participé à l'événement. –VNA