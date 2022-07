Des œuvres du Président Ho Chi Minh traduites en lao. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - L'Académie nationale de politique et d'administration du Laos a organisé le 1er juillet à Vientiane, une cérémonie pour présenter des œuvres du Président Ho Chi Minh et guider la vulgarisation de ces œuvres au sein de ses cours.

Des œuvres présentées à cette occasion étaient la Collection complète de Ho Chi Minh (15 volumes) et un dictionnaire des études sur Ho Chi Minh et ont été traduites en lao.

Des œuvres du Président Ho Chi Minh portent une profonde valeur théorique classique et pratique et apportent des leçons précieuses non seulement au peuple vietnamien mais aussi à toute l'humanité, notamment des personnes émies de paix, a déclaré le docteur Khamla Keoounkham, directeur adjoint de l'Académie nationale de politique et d'administration du Laos.

L'introduction de ces ouvres du Président Ho Chi Minh à l'Académie nationale de politique et d'administration du Laos, est un travail significatif, créant des conditions favorables au travail des chercheurs, universitaires, enseignants au Laos, a-t-il ajouté. -VNA