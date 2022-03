Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Moins de 60 jours avant les 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31), les derniers préparatifs sont mis en œuvre de toute urgence.

Les SEA Games 31 auront lieu dans 12 villes et provinces. Les cérémonies d'ouverture et de clôture et un grand nombre de compétitions auront lieu à Hanoï.

A ce jour, les préparatifs en matière d'infrastructures, d'équipements, d'hébergement et de scénarios d'organistion de compétitions ont été essentiellement achevés.

Le gymnase de Soc Son accueillera les compétitions de Vovinam aux SEA Games 31. Photo : VNA

Les SEA Games 31 se dérouleront du 5 au 23 mai 2022 à Hanoï et Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang. C'est la deuxième fois que la capitale vietnamienne accueille les SEA Games depuis 2003. Les cérémonies d'ouverture et de clôture sont prévues respectivement les 12 et 23 mai au stade national My Dinh.-VNA