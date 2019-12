Hanoi, 18 décembre (VNA) - Le matin du 17 décembre, la Commission centrale de propagande et de l’éducation a organisé une conférence pour étudier et déployer le sujet d'apprentissage de l'idéologie, la moralité et le style du Président Ho Chi Minh en 2020.

Panorama de la conférence. Photo : hanoimoi.com.vn

La conférence a placé sous le thème "Renforcer le grand bloc d’union nationale, construire un Parti et un système politique sains et forts basés sur l'idéologie, la moralité et le style de Ho Chi Minh".



L'événement a été organisée sous forme de vidéo-conférence entre 3.300 provinces, villes, comités du Parti avec plus de 500.000 délégués présents. M. Bui Truong Giang, chef adjoint de ladite Commission, l’a présidée.



Ouvrant la conférence, M. Bui Truong Giang a déclaré qu'à l'heure actuelle, la situation du monde et de la région, malgré les succès et acquis, est de plus en plus compliquée et imprévisible; le pays est toujours confronté à de nombreuses difficultés et défis; tout le Parti, le peuple et l'armée doivent observer fermement les objectifs et idéaux révolutionnaires du Parti; l'objectif de l'indépendance nationale associé au socialisme; la promotion du grand bloc d'union nationale, la construction d'un Parti et d'un système politique sains et forts.



2020 est la dernière année pour mettre en œuvre la résolution du 12e Congrès du Parti et procéder au congrès de l’organisation du Parti à tous les niveaux et au 13e Congrès du Parti. Par conséquent, le sujet d’étude en 2020 "Renforcer le grand bloc d’union nationale, construire un Parti et un système politique sains et forts basés sur l'idéologie, la moralité et le style de Ho Chi Minh" est très nécessaire, contribuant à continuer de construire un parti et un système politique vraiment sains et fort; promouvoir de manière synchrone et globale le renouveau et protéger fermement la République socialiste du Vietnam; maintenir un environnement paisible pour le développement durable; répondre aux exigences révolutionnaires dans la nouvelle période.



Le chef adjoint de la Commission centrale de propagande et de l’éducation a suggéré aux délégués de se concentrer sur l'acquisition du contenu de base du sujet, combinant recherche documentaire et application créative dans l'exécution de tâches d'agences et des unités politiques locales afin que l'étude et la pratique de l'idéologie, de la moralité et du style de Ho Chi Minh soient de plus en plus concrets et durables.- CVN/VNA