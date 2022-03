Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Un défilé d’ao dai intitulé «J’aime l’ao dai du Vietnam», en présence de 2.000 personnes, a eu lieu, dimanche matin 6 mars, dans la rue piétonne Nguyên Huê du 1er arrondissement à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VNA

Cet événement était une des activités dans la cadre du 8e festival de l’ao dài qui s’est ouvet le 5 mars dans la mégapole économique du Sud.

Ce festival traduit la détermination de la municipalité à relancer les activités économiques et à faire de Hô Chi Minh-Ville l’un des centres urbains les plus modernes, attractifs, vivants et sûrs de l’Asie, comme l’explique Lê Truong Hiên Hoa, chef adjoint du service municipal du Tourisme.

«Cette année, le festival durera plus longtemps avec de nouvelles activités. Notre ambition est d’attirer le plus large public possible et de présenter l’ao dài en tant que quintessence vestimentaire du Vietnam», a-t-il précisé.

Une série d’autres activités destinées à honorer la tenue traditionnelle nationale du Vietnam auront lieu dans l’ensemble de la ville jusqu’au 15 avril prochain.

Organisée pour la première fois en 2014, le festival de l’Ao Dai est organisée chaque année en mars pour préserver les valeurs culturelles traditionnelles ainsi que la beauté et la grâce de ce vêtement, symbole de la grâce des femmes du Vietnam. Elle devrait également contribuer à attirer davantage de touristes dans la ville. – VNA