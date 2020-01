Panorama de la réunion. Photo : qdnd.vn



Hanoï (VNA) – Le ministre de la Défense, Ngo Xuan Lich, a présidé le 2 janvier à Hanoï une réunion sur les préparatifs des événements de l’ASEAN dans le secteur de la défense, prévus en 2020, année où le Vietnam assume la présidence tournante du bloc régional.



Cette année, le ministère vietnamien de la Défense présidera l’organisation d’une vingtaine d’activités, conférences militaires et de défense de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est). Début 2018, le ministère vietnamien a élaboré un plan sur l’organisation de ces événements, créé un comité de pilotage pour l’Année de l’ASEAN 2020 et assigné des tâches. En 2019, il a travaillé avec les membres de l’ASEAN et les partenaires du bloc sur les sujets, les plans et les initiatives que le Vietnam compte proposer en 2020. Les priorités et les initiatives du ministère vietnamien de la Défense observent le thème “Cohésif et Réactif” de l’ASEAN 2020. Ainsi, le thème des activités et des conférences militaires et de défense de l’ASEAN en 2020 est “Coopération dans la défense pour une ASEAN cohésive et réactive”.



Lors de la réunion tenue le 2 janvier à Hanoï, les organes compétents ont présenté des rapports sur leurs préparatifs. Appréciant leurs efforts, le ministre Ngo Xuan Lich a souligné que le succès de l’organisation des activités et conférences militaires et de défense de l’ASEAN en 2020 contribuerait à affirmer le rôle de l’Armée populaire du Vietnam. Il a demandé aux organes compétents d’assurer le rythme et la qualité de leur travail. -VNA