Les participants de la rencontre. Photo : VNA



Séoul (VNA) – Participant le 4 septembre à Séoul à une rencontre des vice-ministres de la Défense de l’ASEAN et de la République de Corée, le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh, vice-ministre vietnamien de la Défense, a affirmé le soutien de Hanoï pour une coopération intégrale entre l’ASEAN et la République de Corée dans ce secteur.

Le général vietnamien a demandé à la République de Corée d’accorder une plus grande attention aux secteurs prioritaires dans le cadre de la Conférence élargie des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM+), tels que sécurité maritime et maintien de la paix.

Soulignant l’importance et l’urgence de la coopération internationale face aux défis de cybersécurité de plus en plus compliqués, Nguyen Chi Vinh a déclaré espérer que Séoul, avec son niveau de développement scientifique et technologique élevé, travaillerait avec les pays membres de l’ASEAN pour résoudre les problèmes de ce secteur.

Le vice-ministre a souligné que le Vietnam, en tant que président de l’ASEAN en 2020, accordera de l’importance à la promotion de la coopération au sein du bloc régional et celle entre ce dernier et les partenaires, dont la République de Corée, dans la cybersécurité.

« Le Vietnam est prêt à travailler avec les autres pays membres de l’ASEAN et la République de Corée pour promouvoir la coopération bénéfique à l’ASEAN, à la République de Corée et à la communauté internationale », a-t-il déclaré.

La rencontre des vice-ministres de la Défense de l’ASEAN et de la République de Corée a permis d’évaluer la coopération entre les deux parties ces 30 dernières années et de discuter des orientations futures.

Lors de cette rencontre, le vice-ministre sud-coréen de la Défense Park Jae-min a souligné que l’ASEAN était une priorité de la politique extérieure de Séoul. Il a affirmé la volonté de son pays d’approfondir la coopération avec l’ASEAN dans le cadre des groupes de travail de l’ADMM+ dans les secteurs de la sécurité maritime, de la médecine militaire et de la lutte contre le terrorisme. Le vice-ministre sud-coréen a en outre souligné l’importance de la coopération ASEAN-République de Corée dans la cybersécurité.

Le 4 septembre, le vice-ministre vietnamien Nguyen Chi Vinh a eu une rencontre bilatérale avec Chan Yeng Kit, secrétaire permanent de la Défense de Singapour.

A cette occasion, Nguyen Chi Vinh a remercié le ministère singapourien de la Défense pour son aide dans la formation de personnel au service de la préparation du Vietnam afin d’assumer la présidence tournante de l’ASEAN en 2020. De son côté, Chan Yeng Kit a assuré que le ministère singapourien de la Défense ferait de son mieux pour aider son homologue vietnamien à organiser avec succès les conférences militaires et de la défense de l’ASEAN en 2020.

Les deux parties ont convenu de ne pas laisser la concurrence et les désaccords entre les puissances affecter la solidarité au sein de l’ASEAN et son rôle central dans les mécanismes de coopération régionaux dont l’ADMM+. -VNA