Hanoï (VNA) - La première exposition internationale sur la défense et la sécurité (DSE Vietnam 2019) est attendue en octobre 2019 à Hanoï, a-t-on appris d’un point presse, tenu le 8 août dans la capitale.

Le colonel Pham Toàn Thang, chef adjoint du Département de l’Économie du Ministère de la Défense, prend la parole lors de la conférence de presse le 8 août à Hanoï. Photo : NDEL.



DSE Vietnam 2019 sera organisé par le Département d’équipement et d’entrepôt relevant du ministère vietnamien de la Sécurité publique, la Compagnie générale de l’économie, de la technique et de l’industrie militaire relevant du ministère vietnamien de la Défense, la SARL EIFEC et la compagnie singapourienne Expo Services.



L’organisation de ce salon vise à présenter de nouvelles technologies et de nouveaux équipements dans les secteurs de la sécurité et de la défense.



Selon le colonel Pham Toàn Thang, chef adjoint du Département de l’économie du ministère de la Défense, cet événement permettra l’élargissement de la coopération internationale et régionale dans ces domaines.

Sur 5.000 m², l’exposition regroupera environ 200 marques venues d’Ukraine, de Russie, des États-Unis, de France, de Singapour, d’Inde et d’Israël et du Vietnam.



DES Vietnam 2019 va exposer de nombreux dispositifs et technologies, à savoir : blindé, système contre la fusée balistique, équipements et services de sauvetage lors des calamités naturelles, avions militaires, véhicules sans conducteur, ect.



Dans le cadre de l’événement, les colloques internationaux sont prévus. -NDEL/VNA