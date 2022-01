L'Université américaine au Vietnam (AUV) de la région du Nord du Vietnam a accordé le 5 janvier 41 bourses d'études aux lycéens de la ville de Can Tho.

Selon l'Assurance sociale du Vietnam, plus de 2,96 millions de personnes recevront une augmentation de leurs pensions et prestations à partir de janvier 2022.

La résolution n°128/NQ-CP du gouvernement sur l’adaptation sûre et flexible et le contrôle efficace du Covid-19 est d’une grande importance dans la lutte contre l’épidémie et la reprise économique.