Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong (gauche) et le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président chinois, Xi Jinping. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Lors de la visite officielle en Chine du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong du 30 octobre au 1er novembre, sur invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, les deux parties ont publié une Déclaration commune Vietnam-Chine sur la poursuite de la promotion et de l'approfondissement du partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine.

Les deux parties se sont penchées sur le développement des relations entre les deux Partis et les deux pays. Durant la lutte pour l'indépendance et la libération nationale, le Parti, l'État et le peuple vietnamiens et chinois ont apporté l’un à l’autre une aide précieuse et pure. Dans le processus de renouveau, de réforme et de l'ouverture, les deux parties doivent intensifier l'échange d'expériences, coopérer pour des avantages mutuels et persister la voie socialiste adaptée à la situation de chaque pays.

Les deux parties ont souligné persister la direction du Parti communiste, la voie socialiste conformément aux caractéristiques de la situation de chaque pays et la devise "voisinage amical, coopération intégrale, stabilité durable et orientation vers l’avenir" et l’esprit de "bon voisinage, bonne amitié, bonne camaraderie et bon partenariat". Les deux parties ont convenu de continuer à bien mettre en œuvre le "Plan de coopération pour la période 2021 - 2025 entre le PCV et le Parti communiste chinois (PCC) ; de bien promouvoir le rôle du mécanisme du Comité de pilotage de la coopération bilatérale entre le Vietnam et la Chine ; de promouvoir les échanges et la coopération dans des domaines tels que la diplomatie, la défense et la sécurité et l’application de la loi ; de bien mettre en œuvre l'Accord sur le renforcement de la coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères dans le nouveau contexte.

La coopération en matière de défense est l'un des piliers des relations bilatérale. Les deux parties doivent poursuivre le Dialogue stratégique de défense, la patrouille conjointe dans le Golfe du Bac Bo entre les deux Marines ; maintenir la hotline entre les deux ministères de la Défense ; valoriser le rôle de la Conférence ministérielle sur la prévention de la criminalité et du Dialogue stratégique des vice-ministres sur la sécurité ; promouvoir la coopération dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité liée à la drogue, la fraude en ligne, le jeu d’argent à la frontière, le trafic d'êtres humains, la cybercriminalité, la gestion de l'immigration…

L'entretien entre le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong et le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président chinois, Xi Jinping. Photo : VNA



Les deux parties ont convenu de promouvoir activement la connexion stratégique pour le développement des deux pays, d'accélérer les échanges et de signer un Plan de coopération entre les deux gouvernements sur la promotion de la connectivité entre le cadre "Deux couloirs et une ceinture" et l’initiative "la Ceinture et la Route".

Les deux parties considèrent le commerce électronique comme un domaine important de la coopération économique et commerciale bilatérale et continueront à accroître la consommation des spécialités de haute qualité du Vietnam grâce à diverses activités de promotion de la consommation par le commerce électronique.

Les deux parties sont convenues de promouvoir et de créer des conditions favorables à la coopération dans les transports aériens, routiers et ferroviaires. Elles continueront à promouvoir le rôle du Comité mixte de coopération agricole entre le Vietnam et la Chine et du Comité mixte de coopération dans la pêche dans le golfe du Bac Bo et à renforcer la coopération dans le partage des données météorologiques et hydrologiques.

Les deux parties ont convenu d’échanger et de coopérer dans des domaines tels que le développement vert, la réponse au changement climatique, l'économie numérique, etc.

Les deux parties ont convenu de renforcer les échanges d’amitié entre les deux peuples, de renforcer l'éducation sur l'amitié Vietnam-Chine auprès des deux peuples et d'améliorer la compréhension mutuelle entre les jeunes des deux pays.

Les deux parties sont tombés d’accord sur la bonne mise en œuvre du Plan de coopération culturelle et touristique Vietnam-Chine, sur la base de la conformité avec les politiques de prévention et de contrôle du COVID-19, de l’Accord de coopération Vietnam-Chine en matière d'éducation.

Les deux parties continueront à respecter la conception commune importante conclue entre les dirigeants des deux Partis et des deux pays et l’Accord sur les principes fondamentaux guidant le règlement des questions maritimes Vietnam-Chine.

Les deux parties se sont accordées pour continuer à promouvoir la mise en œuvre complète et efficace de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) pour parvenir bientôt à un Code de conduite en Mer Orientale efficace, avec contenu substantiel et conforme au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS 1982); pour bien contrôler les désaccords en mer, ne prendre aucune mesure pour compliquer la situation et étendre les différends, maintenir la paix et la stabilité en Mer Orientale et promouvoir la coopération en mer.

Xi Jinping décerne la médaille de l'amitié à Nguyen Phu Trong. Photo :VNA



La partie vietnamienne a réaffirmé son adhésion à la politique d’une seule Chine, s'est résolument opposée à l'acte de diviser " Taïwan indépendant" sous quelque forme que ce soit et a toujours soutenu le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays. Le Vietnam ne développe aucune relation au niveau de l'État avec Taïwan. La partie chinoise a hautement apprécié cette position de la partie vietnamienne.

Les deux parties ont souligné que la garantie de la sécurité était la clé pour résoudre les problèmes difficiles et apporter le bonheur au peuple. Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération dans les cadres internationaux et régionaux tels que l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), Chine-ASEAN et Mékong ; de bien mettre en œuvre le Partenariat régional économique global (RCEP) ; de promouvoir les liens économiques régionaux, d’encourager les pays à se développer ensemble.

Les deux parties sont unanimes à renforcer la coopération dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies, à maintenir les échanges et la coopération étroite au regard des questions internationales et régionales d'intérêt commun.

Lors de la visite officielle en Chine du secrétaire général du Comité central du PCV Nguyen Phu Trong, les deux parties ont signé 13 documents de coopération dans divers domaines. -VNA