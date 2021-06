Hanoi (VNA) – Le Grec Kostas Saratidis, de nom vietnamien Nguyên Van Lâp, un témoin de l’histoire, un soldat de l’Oncle Hô, le seul étranger sacré héros des forces armées populaires du Vietnam, est décédé dans la soirée du 25 juin, heure du Vietnam, à l’âge de 94 ans.

Le héros des forces armées populaires du Vietnam, Nguyên Van Lâp Kostas Sarantiris. Photo : VNA

Kostas Sarantidis est né en 1927 d’une famille ouvrière au nord de la Grèce. En 1943, quand il était âgé de 16 ans, il a été enrôlé de force pour être envoyé en Allemagne pour servir le régime fasciste de Hitler. Il a réussi à s’échapper en Yougoslavie et menait une vie précaire dans les trains circulant le long de la frontière yougoslave-grecque.



Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il tenta en vain d’être rapatrié en Grèce car il n’avait aucun papier d’identité. Sans aucun moyen de subvenir à ses besoins, il a été attiré dans la Légion étrangère française et a été tranféré en Indochine pour participer à désarmer les Japonais.



Cependant, dès son arrivée à Saigon en 1946, voyant de ses propres yeux les actions dévastatrices et meurtrières de l'armée d'invasion contre le peuple vietnamien innocent, il a décidé de passer dans les rangs des Viêt Minh où il a été honoré de devenir soldat de l’Oncle Hô.



Il s’est vu décerner de nombreuses distinctions honorifiques du Parti et de l’État pour ses exploits militaires. En janvier 2011, il a reçu l’Ordre de l’amitié et la nationalité vietnamienne des mains du président de l’époque, Nguyên Minh Triêt.



Le premier passeport vietnamien délivré par la première ambassade du Vietnam en Grèce porte le nom du citoyen Nguyên Van Lâp. En 2013, il s’est vu décerner le titre de héros des forces armées populaires par le président de l’époque, Truong Tân Sang.



Il vivait avec sa famille à Athènes, en Grèce. – VNA