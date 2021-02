Truong Vinh Trong, ancien membre du Bureau politique, ancien secrétaire du Comité central du Parti, ancien vice-Premier ministre. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Truong Vinh Trong, ancien membre du Bureau politique, ancien secrétaire du Comité central du Parti, ancien vice-Premier ministre, est décédé le 19 février 2021, à 03h25, à son domicile après une période de grave maladie, en dépit des efforts du Parti, de l’Etat, de nombreux professeurs et médecins, et de sa famille.



Son décès a été annoncé le 19 février par le Comité central du Parti communiste du Vietnam, l’Assemblée nationale, le président du Vietnam, le gouvernement vietnamien, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et sa famille.



Truong Vinh Trong, né le 11 novembre 1942 dans la province méridionale de Ben Tre, commença à participer aux activités révolutionnaires en janvier 1960. Il adhéra au Parti le 25 octobre 1964. Il fut membre suppléant du Comité central du Parti du 6e mandat; membre du Comité central du Parti pour les 7e, 8e, 9e, 10e mandats; secrétaire du Comité central du Parti pour les 9e, 10e mandats; membre du Bureau politique du 10e mandat; député de l’Assemblée nationale pour 8e, 11e législatures; ancien président de la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti, ancien vice-Premier ministre.



Durant sa carrière révolutionnaire de plus de 60 ans, Truong Vinh Trong eut de nombreuses contributions à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation. Il obtint l’Ordre Ho Chi Minh, l’insigne de 55 ans de membre du Parti et plusieurs autres distinctions honorifiques.



Le Comité central du Parti communiste du Vietnam, l’Assemblée nationale, le président du Vietnam, le gouvernement vietnamien, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, ont décidé d’organiser des obsèques au niveau d’Etat pour lui rendre hommage.



Le Comité funéraire d'État comprend 21 personnes. Pham Binh Minh, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre, en est président.



Le cercueil de l’ancien vice-Premier ministre Truong Vinh Trong est placé dans la Grande salle du Comité populaire de la province de Ben Tre.



Les visites de condoléances devront avoir lieu dimanche 21 février, de 08h00 à 19h00 au Comité populaire de Ben Tre, et de 08h00 à 11h00 à la Maison funéraire nationale au rue 5 Tran Thanh Tong à Hanoï.



La cérémonie commémorative aura lieu lundi 22 février à 09h00 au Comité populaire de Ben Tre. La cérémonie d’enterrement est prévu le même jour, à 11h00, au cimetière des Morts pour la Patrie de la province de Ben Tre. -VNA