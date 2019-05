Le roi cambodgien Norodom Sihanouk (deuxième à droite) a reçu le président Le Duc Anh (deuxième à gauche) le 8 août 1995 lors de sa visite officielle au Cambodge (Photo: VNA)

Hanoi, 4 mai (VNA) - Des dirigeants du Cambodge, d'Arabie saoudite, du Maroc et de la Palestine ont envoyé des messages et des lettres de condoléances aux dirigeants du Parti, de l'État, du gouvernement et du peuple vietnamiens à la suite du décès de l'ancien président, Le Duc Anh.Dans sa lettre de condoléances au secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président Nguyen Phu Trong, le roi cambodgien Norodom Sihamoni a présenté ses plus sincères condoléances aux dirigeants , au peuple vietnamien et à la famille de l'ancien président Le Duc Anh.Le roi Norodom Sihamoni a également souligné les contributions remarquables de l’ancien dirigeant à la cause nationale de la construction et du développement du Vietnam, affirmant que l’ancien président Le Duc Anh était un excellent dirigeant du Vietnam.Le roi saoudien Salman Bin Abdulaziz Al Saud et le prince héritier Muhammad Bin Salman Bin Abdulaziz Al Saud, également Premier ministre et ministre de la Défense, ont présenté leurs condoléances au secrétaire général du Parti et président Nguyen Phu Trong.Le roi marocain Mohammed VI et le président palestinien, président de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), Mahmoud Abbas, ont également envoyé des messages de condoléances au secrétaire général du Parti et président Nguyen Phu Trong.Pendant ce temps, Kamal Malhotra, coordinateur résident des Nations Unies au Vietnam, a adressé une lettre de condoléances au vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh.Le général Le Duc Anh, qui était président du Vietnam de septembre 1992 à décembre 1997, est décédé le 22 avril à l'âge de 99 ans. -VNA