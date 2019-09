L'ancien président Jacques Chirac (Photo: AFP)



Hanoi (VNA) - Le 27 septembre, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président du Vietnam Nguyen Phu Trong a envoyé un message de condoléances au président français Emmanuel Macron à la suite du décès de l'ancien président Jacques Chirac.



Dans le même temps, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a également présenté ses condoléances à son homologue français Edouard Philippe.



Le même jour, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a fait de même vis-à-vis du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.



L'ex-président Jacques Chirac est décédé le 26 septembre à l'âge de 86 ans. -VNA