Hanoi, 4 décembre (VNA) - Pour renforcer la qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’Université de Hanoï a organisé le 3 décembre une conférence sur la communication d’entreprise.

Conférence sur la communication d’entreprise , le 3 décembre à l’Université de Hanoï.

Une centaine d’étudiants de français de l’Université de Hanoï ont participé à la conférence sur la communication d’entreprise, appelée aussi "communication corporate". Elle était animée par le Professeur Clément Bert-Erboul, du Département des sciences de l'information et de la communication de l'Université libre de Bruxelles (Belgique).



Ce professeur a partagé l’origine de la communication d’entreprise, des innovations descendantes, des grandes variations en fonction des entreprises aux jeunes francophones. D’après lui, en moyenne, les entreprises déclinent une quinzaine de modes de communication corporate. Les modes les plus prisés sont la stratégie de communication globale ; les relations avec les médias ; la communication évènementielle ; la production de contenus et la conversation ; la veille, l'analyse de réputation. Les modes les moins prisés sont les relations avec les pouvoirs publics ; la communication financière et les relations avec les actionnaires.



Cette conférence est une activité dans le cadre du projet "Renforcer les compétences en pédagogie et recherches scientifiques des enseignants de la section de Communication des entreprises à l’Université de Hanoï", soutenu par Wallonie - Bruxelles International (WBI) sur la période 2019-2021.



Outre cette conférence, Clément Bert-Erboul a donné des cours de recherche en information et communication, communication corporate aux étudiants, a eu des séances de travail et de concertation pédagogique et scientifique avec des enseignants vietnamiens.



D’après Nicolas Dervaux, directeur, coordination administrative de la Délégation générale de Wallonie Bruxelles au Vietnam, une convention de coopération pour la période 2019-2021 entre le Vietnam et la Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgique), avec 25 projets, a été signée en novembre 2018 à Bruxelles (Belgique).



L’Université de Hanoï en bénéficie de quatre, dont le projet "Renforcer les compétences en pédagogie et recherches scientifiques des enseignants de la section de Communication des entreprises à l’Université de Hanoï".



Ce projet vise à atteindre deux objectifs principaux : premièrement, renforcer les compétences académiques et linguistiques du corps professoral vietnamien ; deuxièmement, former du personnel compétent au niveau master, possédant de bonnes connaissances et expériences professionnelles dans le domaine, capable de mener des enseignements et recherches scientifiques, en équipe ou individuel.



Les professeurs et experts en communication de l'Université libre de Bruxelles (ULB) réaliseront des missions au Vietnam, pour des séances de travail avec des enseignants et étudiants vietnamiens, ainsi que des conférences scientifiques. Les enseignants vietnamiens viendront à l’ULB pour observer les cours et rédiger les syllabus de cours. Des étudiants vietnamiens viendront aussi à cette université pour continuer leurs études au niveau master. - CVN/VNA