Photo: VNA



Berlin (VNA) – Le journal allemand Die Zeit a publié un article mettant en lumière l’économie prospère du Vietnam et sa politique d’ouverture aux investisseurs, affirmant que cela aide à attirer davantage d’entreprises allemandes pour sonder les opportunités d’investissement et d’affaires dans le pays.

L’article met l’accent sur les changements socio-économiques au Vietnam ces dernières années, en particulier la forte baisse du taux de pauvreté.

Selon les données de la Banque mondiale, le revenu par habitant au Vietnam a doublé au cours des dix dernières années et que le Vietnam vise à devenir un pays industrialisé et à revenu élevé d’ici 2045. Cela signifie que le Vietnam deviendra l’un des 45 pays à un revenu annuel par habitant de plus de 12.695 dollars.

L’article cite la parole de Torben Minko, directeur général du fabricant allemand de produits médicaux B. Braun, disant que le développement du Vietnam entraîne le développement de son entreprise qui embauche un total de 1.600 employés.

B. Braun Vietnam construit sa troisième usine au Sud-Ouest de Hanoï, qui devrait créer des emplois pour environ 200 personnes, a-t-il déclaré.

Selon Torben Minko, le Vietnam a ouvert ses portes, donc de plus en plus d’entreprises occidentales se tournent vers la nation d’Asie du Sud-Est par rapport à une poignée d’entreprises européennes dans le passé.

L’économie vietnamienne connaît une croissance plus rapide que celle de tout autre pays d’Asie, indique l’article, soulignant qu’il a encore obtenu des réalisations économiques impressionnantes même pendant la pandémie de COVID-19.

En 2022, malgré les crises et les conflits dans le monde, l’économie vietnamienne a connu une croissance de 8,02%, alors que les prix n’ont pas augmenté aussi fortement que dans de nombreux autres pays.

Le Vietnam attire des entreprises du monde entier et de nouvelles usines surgissent presque partout dans le pays.

Le représentant en chef de la Chambre d’Industrie et de Commerce de l’Allemagne au Vietnam (AHK Vietnam), Marko Wald, a déclaré qu'il avait reçu de nombreuses demandes d’assistance pour se renseigner sur le Vietnam.

Des centaines d’entreprises allemandes cherchent à étendre leurs activités au Vietnam, d’autant plus que le Vietnam a mis fin à ses mesures strictes pour empêcher la propagation de COVID-19.

Pendant ce temps, Till Gartner, directeur de la société informatique allemande Mgm, a fait l’éloge de la fiabilité du Vietnam et a déclaré que de nombreuses entreprises investissent dans le pays. –VNA