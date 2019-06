Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc. Photo: http://baochinhphu.vn



Hanoï (VNA) – Ces derniers temps, la situation de la cybercriminalité au Vietnam a été très complexe, notamment jeux d’argent, paris footballistiques sur internet... qui ont causé de lourds dégâts

et fait perdre de l’argent à l’étranger, a déclaré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.



En 2018 et au premier trimestre de cette année, les organes compétents vietnamiens ont poursuivi en justice 449 affaires pénales avec 867 accusés ; effectué le règlement administratif sur 187 affaires impliquant l'utilisation de la haute technologie.



En particulier, de plus en plus de personnes étrangères sont arrivées au Vietnam pour commettre des actes criminels. De plus, les paris en ligne et les paris footballistiques continuent à augmenter significativement dans tout le pays, causant de lourds dégâts socio-économiques.



Afin de prévenir, détecter et combattre efficacement ce type de criminalités, le Premier ministre a exigé aux ministères, branches, secteurs et organes compétents de perfectionner progressivement le cadre juridique, de mettre en œuvre efficacement les lois sur la cybersécurité, d’améliorer l'efficacité de la gestion de l'Etat et de punir sévèrement les criminels.



En outre, le chef du gouvernement a demandé aux organes compétents de prendre des mesures techniques pour empêcher la diffusion d'informations illégales ou frauduleuses sur l’internet.



En plus de promouvoir la sensibilisation, les organes compétents ont dû renforcer l'inspection et la surveillance de l'attribution et de la vente du nom de domaine national ".vn", la certification des réseaux sociaux et sites internet ayant le nom de domaine national, traiter sévèrement les propriétaires de sites web ayant commis une infraction et se doter d'équipements pour assurer la cybersécurité dans le nouveau contexte. –VNA