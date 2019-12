L'ambassadeur Do Ba Khoa et les journalistes brésiliens lors d'une rencontre tenue le 20 décembre à Brésilia. Photo: VNA



Brasilia (VNA) – Les relations du partenariat intégral entre le Vietnam et le Brésil continuent de se développer dans tous les aspects, ce qui a contribué à renforcer la compréhension mutuelle et leur soutien au sein des forums internationaux, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam à Brasilia Do Ba Khoa.

Lors d’une rencontre avec les journalistes du groupe "Communication et amis du Vietnam", le 20 décembre à Brasilia, l'ambassadeur Do Ba Khoa a mis l'accent sur la coopération commerciale, avec les échanges commerciaux bilatéraux estimés à environ cinq milliards de dollars cette année.



Il a noté que l'économie brésilienne montrait des signes de relance, ce qui serait l'occasion pour les deux pays de continuer à étendre leur collaboration dans les secteurs de l'économie et du commerce.



Il a remercié les journalistes pour leur soutien dans la diffusion d'informations sur le Vietnam, ainsi que les activités de l'ambassade, contribuant ainsi à l'approfondissement des liens entre les gouvernements et les peuples des deux pays.

A cette occasion, le diplomate vietnamien a adressé au peuple brésilien des vœux du bonheur, de paix et de succès pour le Noël et le Nouvel An. –VNA