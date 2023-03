Phu Tho, 17 mars (VNA) - Diverses activités se tiendront dans la province septentrionale de Phu Tho pour marquer l'anniversaire de la mort des rois Hùng - les légendaires fondateurs de la nation, a-t-on appris lors d’une réunion organisée par le Comité populaire provincial sur la question.

La fête des temples des rois fondateurs du pays débutera le 20 avril. Photo : VNA

L'événement de 10 jours, débutant le 20 avril, sera également une plate-forme pour la Semaine culturelle et touristique de la terre ancestrale de la localité.

L'anniversaire de la mort des rois Hùng est commémoré le 10e jour du troisième mois lunaire, qui tombe le 29 avril de cette année, et est une fête nationale. La pratique du culte des rois Hùng dans la province de Phu Tho a été reconnue par l'UNESCO comme faisant partie du patrimoine culturel immatériel mondial en 2012.

Les principaux rituels au cours de l'événement comprennent des cérémonies pour offrir de l'encens à Lac Long Quan et Au Co - les ancêtres du Vietnam ainsi qu'une offrande de fleurs au monument dédié au président Ho Chi Minh qui présente le président parlant avec des soldats de l'armée populaire du Vietnam.



Parmi les autres activités, citons une conférence internationale sur le tourisme, la culture, le patrimoine et le développement durable du Vietnam, une compétition de natation et de stand-up paddle, le salon du tourisme du nord-ouest 2023 et des tournois de football et de volley-ball.



Les visiteurs peuvent également profiter de la Foire du tourisme du nord-ouest en 2023, de la Foire commerciale nord-est de Phu Tho en 2023, du festival de la culture alimentaire du père de la terre et d'un camp culturel et d'un festival d'art pour célébrer l'héritage des rois Hung.

Le culte des rois Hùng à Phu Tho a été reconnu par l'UNESCO patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2012. Selon les statistiques, il existe dans l’ensemble du pays 1.417 reliques vénérant ces rois fondateurs et d'autres personnages liés à leurs règnes. La province de Phu Tho en compte à elle seule 345.

Chaque année, le dixième jour du troisième mois lunaire, les Vietnamiens se dirigent vers la montagne sacrée de Nghia Linh dans la province de Phu Tho, pour rendre hommage aux rois Hùng, qui ont fondé le royaume de Van Lang, ancêtre du Vietnam actuel. Cette année, la fête a lieu le 21 avril du calendrier solaire.

Selon la légende, le premier roi Hùng était le fils aîné de Lac Long Quân, seigneur des dragons et d’Âu Co, reine des montagnes. Ils eurent 100 fils, cinquante d’entre eux suivirent leur père vers la mer tandis que les cinquante autres restèrent avec leur mère dans les montagnes. Le fils aîné qui vit avec la fée Âu Co fonda le royaume de Van Lang. Il régna sur le pays sous le nom de Roi Hùng, ce qui fut également le cas pour ses 17 successeurs. Le pays fut donc dirigé par 18 rois de 2879 à 258 av-JC.

Au cours de leur règne, les Rois Hùng enseignèrent à leurs sujets la culture du riz et le culte des dieux. Pour commémorer leurs mérites, les habitants leur construisirent des temples sur la plus haute montagne de la région – la montagne de Nghia Linh et choisirent le dixième jour du troisième mois lunaire pour leur rendre hommage. - VNA