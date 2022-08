Hanoi (VNA) – Les Vietnamiens célèbrent vendredi 19 août le 77e anniversaire de la Révolution d’août, qui a permis de mettre fin à la colonisation française et abouti à la proclamation de la République démocratique du Vietnam. Depuis, le Vietnam s’est employé à défendre son indépendance, à se développer et à s’imposer sur la scène internationale.

La Révolution d'août 1945 est une page glorieuse de l'Histoire vietnamienne. Photo: daidoanket.vn



D’un peuple opprimé à un membre actif de la communauté internationale



Grâce à la Révolution d’août 1945, les Vietnamiens sont devenus maîtres de leur pays et de leur propre destin. Mais la République démocratique du Vietnam était encore bien frêle, en 1945: ses capacités financières et militaires étaient extrêmement limitées, et elle souffrait d’un manque quasi-total de reconnaissance officielle à l’international... Aussi le Parti communiste du Vietnam a-t-il décidé de développer un véritable réseau diplomatique, en s’appuyant pour cela sur le charisme légendaire du Président Hô Chi Minh. Et de fait, le Vietnam est très rapidement passé de l’ombre à la lumière...

Membre de plus de 70 institutions et tribunes internationales, notamment l’ONU, l’ASEAN, l’APEC, l’ASEM ou encore l’OMC, le Vietnam entretient aujourd’hui des relations diplomatiques avec 189 pays membres de l’ONU. Le Parti communiste du Vietnam entretient quant à lui des échanges réguliers avec 247 partis politiques de 111 pays. Même chose pour l’Assemblée nationale, qui a noué des liens de partenariat avec 140 parlements et qui est très impliquée au sein de différents forums régionaux et internationaux. Pour ce qui est de l’exécutif, il coopère avec bien d’autres gouvernements de par le monde, et dans des domaines aussi variés que la politique, la défense et la sécurité, l’économie ou encore la culture.

Lors de la Conférence nationale sur la diplomatie de décembre 2021, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, s’est félicité à très juste titre de la place de plus en plus prépondérante qu’occupe le Vietnam sur la scène internationale.

«Le Vietnam dispose d’un réseau de partenaires internationaux sur lequel il peut s’appuyer pour atteindre ses objectifs d’industrialisation, de modernisation et de développement socioéconomique. Hier sous-développé et isolé par des embargos économiques et politiques, notre pays est aujourd’hui en passe de devenir une économie de marché à orientation socialiste dynamique et intégrée profondément au tissu économique mondial. S’il y a 30 ans, le Vietnam n’entretenait des relations commerciales qu’avec une trentaine de pays et de territoires, aujourd’hui, il est un partenaire commercial de 230 pays et territoires», a-t-il ainsi rappelé.

Acteur du maintien de la paix et du développement

77 ans après avoir proclamé son indépendance, le Vietnam est aujourd’hui l’une des étoiles montantes du monde. Témoin sa participation active à différentes opérations de maintien de la paix et à de nombreux programmes de développement... Témoin aussi son statut de plus en plus fréquent de pays-hôte de sommets tels que ceux de l’ASEM, de l’APEC ou de l’ASEAN... Témoin enfin les missions internationales qui lui ont été confiées et qu’il a parfaitement accomplies. On se souviendra notamment de ses participations, comme membre non-permanent, au Conseil de sécurité de l’ONU ou encore de ses présidences de l’ASEAN... À noter par ailleurs que des centaines d’officiers et de soldats vietnamiens ont participé et participent à des opérations de maintien de la paix de l’ONU en Afrique. Pour Vu Minh Giang, cette implication de plus en plus marquée sur la scène internationale ne fait que renforcer le prestige de notre pays.

«Je ne connais aucun autre pays qui soit resté aussi déterminé... Le Vietnam a pourtant connu de très rudes épreuves, mais la manière dont il a su les surmonter force le respect et l’admiration», a-t-il noté.

100 ans après la Révolution d’août, soit en 2045, le Vietnam sera un pays prospère et développé. C’est à tout le moins l’objectif qu’il s’est fixé, un objectif ambitieux mais tout à fait atteignable, et digne de son Histoire glorieuse... – VOV/VNA