Quang Ninh (VNA) - L’Autorité de gestion des catastrophes du Vietnam et l’UNICEF Vietnam ont co-organisé vendredi 7 octobre dans la province de Quang Ninh (Nord) un atelier de formation sur les orientations en matière d’information et de communication pour la réduction des risques de catastrophes centrée sur l’enfant.

Lors de l’atelier de formation sur les orientations en matière d’information et de communication pour la réduction des risques de catastrophes centrée sur l’enfant, le 7 octobre, à Quang Ninh. Photo : VNA

S’adressant à l’événement, le chef adjoint de l’autorité Nguyên Van Tiên a déclaré que l’atelier devrait fournir aux journalistes, reporters et rédacteurs des orientations sur les contenus clés dans le domaine de la prévention et du contrôle des catastrophes naturelles ; et leur offrir de nouvelles informations sur les orientations stratégiques, les solutions et les documents juridiques connexes. C’est aussi l’occasion pour le groupe de se rencontrer, d’échanger ses expériences et de soumettre ses propositions à l’autorité.

Luong Minh Ngoc, expert en réduction des risques de catastrophes à l’UNICEF Vietnam, a déclaré que les catastrophes naturelles ont affecté de nombreux aspects de la vie des enfants tels que la santé, la nutrition, l’éducation et la protection, en particulier pour les nécessiteux et les personnes handicapées.

Pour atténuer les risques, elle a suggéré de continuer à mettre en œuvre un programme d’intervention d’urgence via la fourniture d’un programme scolaire sûr, des services de soutien psychosocial post-catastrophe, un dépistage médical de la malnutrition aiguë et un approvisionnement en eau propre.

Les participants ont discuté des questions de communication connexes pour guider la communauté à faire face à certains types de catastrophes ; et les méthodes de mobilisation de l’engagement des médias de masse dans la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles. – VNA