Hanoi, 10 février (VNA) - Les jeunes officiers de l’Armée populaire du Vietnam (APV) et les forces armées indiennes se sont réunis lors d’une activité le 10 février pour renforcer l’amitié et la coopération entre les armées et les jeunes officiers des deux pays en particulier.

Le sous-colonel Nguyen Duc Cuong offre un souvenir au capitaine Prabhat Misha. Photo : VNA

S'exprimant lors de l'événement, le sous-colonel Nguyen Duc Cuong, chef de la délégation vietnamienne, a affirmé que la visite de jeunes officiers indiens faisait partie des activités visant à renforcer l'amitié, la compréhension mutuelle et la confiance, renforçant ainsi le partenariat stratégique intégrale Vietnam-Inde.

Il a exprimé son espoir que les armées des pays continueront de promouvoir la déclaration de vision commune Vietnam-Inde sur la coopération en matière de défense pour 2015-2020 et les accords conclus par les deux ministères de la Défense.

Les deux parties devraient renforcer les échanges et le partage d'expériences dans les domaines de la construction des forces armées, de l'art militaire, des politiques concernant les invalide de guerre et les morts pour la Patrie, le maintien de la paix des Nations Unies, entre autres.



Pour sa part, le chef de la délégation indienne, le capitaine Prabhat Misha a affirmé la détermination de maintenir et de promouvoir la bonne coopération entre les pays, les forces armées et les jeunes officiers.

Il s'est engagé à ce que les jeunes officiers indiens soutiennent toujours l'éducation et la formation pour accroître les capacités de l'APV dans divers domaines.-VNA