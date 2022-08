Le vice-Premier ministre laotien et ministre des Affaires étrangères Saleumasay Kommasith. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam et le Laos se sont joints en tant que membres actifs, apportant des contributions importantes à l'élaboration des politiques et à la vision de l'ASEAN, a déclaré le vice-Premier ministre laotien et ministre des Affaires étrangères Saleumasay Kommasith.

Jusqu'à présent, les 10 pays de l'ASEAN ont trouvé une voix commune et partage une coopération pacifique, une compréhension mutuelle et une confiance de plus en plus consolidée. Ce sont aussi les grandes contributions du Vietnam et du Laos au processus d’édification de la communauté de l’ASEAN, a-t-il estimé, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information sur les contributions du Vietnam et du Laos et sur le fait que l'ASEAN doit faire pour résoudre les nouveaux défis et problèmes afin de protéger le rôle central du bloc dans les temps à venir, à l'occasion du 55e anniversaire de la création de l'association.

A propos de l’édification de la Communauté économique de l'ASEAN, le Vietnam est un grand pays de la région, joue un rôle important, entretient des relations avec de nombreux pays, en particulier des grandes puissances, ce qui est également une contribution directe au rôle important de l'ASEAN pour la région et le monde. Le Vietnam et le Laos soulignent tous les deux le rôle central de leadership de l'ASEAN. Les initiatives du Vietnam et du Laos ont apporté des avantages mutuels aux pays de l'ASEAN et constituent des avancements importants vers l’édification d'une communauté de l'ASEAN forte et unie.



En ce qui concerne la coordination au sein de l’ASEAN pour faire face aux défis émergents et aux questions brûlantes Saleumasay Kommasith a précisé que la plus grande réussite de l'ASEAN jusqu'à présent était la paix et la stabilité. Les pays et les puissances veulent tous établir et renforcer la coopération avec l'ASEAN, ce qui est une énorme réussite politique.

Sur le plan économique, les pays se sont aidés et soutenus mutuellement, réduisant de plus en plus l'écart entre les riches et les pauvres dans la région. Le développement du Vietnam a été comparable à celui de nombreux pays de la région. Les écarts entre le Laos et d'autres pays existent toujours, mais se sont considérablement améliorés.

L’ASEAN devrait continuer à maintenir son rôle central et sa position consensuelle dans la résolution des problèmes. Premièrement, les pays de l'ASEAN doivent calculer et gérer de manière raisonnable pour surmonter les désaccords et s'assurer que l'ASEAN entretient de bonnes relations au sein du bloc. Le Vietnam et le Laos ont un rôle très important à cet égard.



Deuxièmement, il est nécessaire de veiller à ce que les pays de l'ASEAN développent et maintiennent conjointement des intérêts fondamentaux communs. Actuellement, de nombreux nouveaux modèles de coopération sont proposés, les pays veulent rejoindre l'ASEAN, mais le fondement du bloc est d’affirmer le rôle central de l'ASEAN où les membres se comportent les uns avec les autres sincèrement, pour les bénéfices communs. -VNA