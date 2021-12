Dak Lak (VNA) – Situé au 12 rue Lê Duân, à Buôn Ma Thuôt, le musée de Dak Lak célèbre la diversité culturelle des communautés ethniques des Hauts Plateaux du Centre. Si ses collections ne cessent de s’enrichir, c’est grâce à des donateurs qui ont répondu à son appel lancé en 2018.

Au musée de Dak Lak, on met en avant les dons de particuliers permettant d’enrichir la collection. Photo : VOV



Après 30 ans de collecte et de recherche, Nguyên Tu Xuyên, qui habite le quartier de Tân Loi à Buôn Ma Thuôt, possède plus de 20.000 objets, dont de très nombreux bijoux, jarres et récipients d’offrandes rituelles de minorités ethniques. Suite à l’appel aux dons lancé par le musée de Dak Lak, il lui a offert des dizaines d’objets de valeur.

«Si j’ai fait don au musée de certains objets auxquels je tenais beaucoup, c’est pour que le musée puisse les faire connaître au grand public. J’espère inspirer les autres collectionneurs privés, qui ont des collections très importantes. De toute façon, c’est dans les musées que les objets sont censés être les mieux protégés et aussi les mieux présentés», confie Nguyên Tu Xuyên.

Depuis 2019, Vo Minh Luân, un collectionneur habitant le quartier Thang Loi, a fait don de 20 documents et objets liés aux Hauts Plateaux du Centre, parmi lesquels des céramiques ayant été produites entre 1970 et 1980: une jarre en céramique sur laquelle était reproduit un sacrifice du buffle et deux éléphants. Vo Minh Luân a également offert au musée plusieurs livres consacrés aux Hauts Plateaux du Centre dont le célèbre «Nous avons mangé la forêt» de George Condominas. Il a en plus encouragé ses amis collectionneurs à faire de même.

En plus des acquisitions traditionnelles, le musée de Dak Lak accueille chaque année des dons de particuliers généreux. Photo: VOV



«Chaque fois que le musée de Dak Lak renouvelle son appel aux dons, je réponds toujours présent. Je souhaite que mes objets soient exposés. Plus les gens les voient, mieux c’est», nous dit-il. «En partageant nos collections avec les musées, nous collectionneurs participons à la préservation du patrimoine national».

Depuis 2018, le musée de Dak Lak a ainsi réceptionné 1.700 documents et objets. Certaines personnes ont donné plusieurs fois et grâce à elles, le musée de Dak Lak dispose désormais de certains objets très précieux qui pourraient susciter l’envie d’autres musées, plus importants que lui, affirme Dinh Môt, le directeur du musée.

«Nous recevons chaque année, depuis 2018, de nombreux documents et des centaines d’objets offerts par les donateurs, et ce même pendant l’épidémie de Covid-19. C’est du gagnant-gagnant. Si le musée enrichit ses collections, les collectionneurs privés sont désormais rassurés quant à la bonne conservation de leurs objets chers», constate-t-il.

Pour les collectionneurs, chaque objet est une histoire, parfois personnelle. Ce serait donc avec un immense regret qu’ils s’en sépareraient, mais s’il est entendu que cette séparation peut donner à l’objet en question une existence plus significative, ils n’hésitent pas. – VOV/VNA