Diên Biên (VNA) - Le Tu Cai est une cérémonie importante dans la vie d’un garçon de l’ethnie Dao. Ce rituel initiatique ancestral marque le passage de l’enfance à l’âge adulte.

Cérémonie rituelle du Tu Cai de l’ethnie Dao. Photo: VNA

Faisant partie des 54 ethnies du Vietnam, les Dao vivent pour l’essentiel dans la région montagneuse du Nord-Ouest du pays. Dans la province de Diên Biên, on y compte quelque 6.000 personnes (soit 1% de la population de la province) qui s’éparpillent le long de la frontière commune avec les provinces de Son La et Lai Châu. La commune reculée de Huôi So ("le ravin") est considérée comme la "métropole" des Dao. Là, plus de 2.000 autochtones (regroupés dans six villages côtiers du Sông Dà, ou rivière Noire) forment une communauté dite Dao quân chet (Dao au pantalon serré) qui préservent jalousement leurs coutumes ancestrales, dont notamment la cérémonie séculaire du Tu Cai.Un grand jalon de la vie d’un garçonHuôi So est la commune la plus reculée de Diên Biên. Le chemin y amenant est des plus sinueux et abruptes, entrecoupant la chaîne de montagnes de Ta Hu Trang, traversant quelques cols élevés et s’insérant en zigzag au milieu des monts et des ravins... Mais, l’effort en vaut la chandelle. Les montagnards accueillent à bras ouverts les visiteurs qui, curieux de découvrir leurs us et coutumes, arrivent juste au moment où se déroule le rituel du Tu Cai (se déroulant généralement en milieu ou en fin d’année).Il s’agit d’un événement incontournable dans la vie d’un jeune garçon Dao. Un jalon qui marque la maturité des hommes Dao, après lequel ceux-ci sont désormais considérés comme capables d’assumer les responsabilités de leur lignée familiale et les fonctions majeures de la communauté.Tu Cai, en langue Dao, signifie le rapport présenté aux ancêtres et aux divinités, les informant du passage à l’âge adulte d’un jeune Dao. C’est aussi le moment où on lui donne un nom de baptême, appelé aussi "nom lunaire". À la suite du rituel, ce nom sera inscrit dans le registre généalogique de sa famille et utilisé lors des cérémonies cultuelles. Il sera étroitement lié à sa vie spirituelle, même après sa mort. "Une chose est plus importante encore: ce nom lunaire est indispensable car c’est avec ce nom seul que l’homme défunt pourra rejoindre ses ancêtres Dao dans l’au-delà", explique un autochtone.À rappeler que le nom officiel du Dao, inscrit dans l’acte de naissance, n’est utilisé que dans les affaires relatives à l’administration, comme à l’école ou au travail. La tradition veut qu’à partir de l’âge de quinze ans, les garçons Dao soient "signalés" pour être soumis au rite du Tu Cai. D’ordinaire, la cérémonie est organisée en milieu ou en fin d’année, une fois que les récoltes et les travaux champêtres sont terminés. Elle peut être destinée à un ou plusieurs jeunes hommes et la durée peut osciller de trois à sept jours, à la demande des familles.Le "thây cung", âme du rituel