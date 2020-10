Diên Biên (VNA) – Ces derniers temps, les autorités du district de Muong Nhé de la province de Diên Biên ont conjugué leurs efforts pour garantir les droits de l’homme et la sécurité sociale à la population, et développer son économie en faveur des plus démunis.

Vue aérienne du district de Muong Nhe, province de Diên Biên. Photo: muongnhe.gov.vn



Situé dans la province de Diên Biên et à l’extrême Nord-Ouest du pays, le district de Muong Nhé compte 45.000 habitants répartis dans 11 communes frontalières à la fois du Laos et de la Chine. Éloigné et montagneux, il est l’un des 62 districts les plus pauvres du Vietnam. Fin 2019, son taux de pauvreté était de 62,43%, informe Vùi Van Nguyên, président du Comité populaire du district.



Pour améliorer le niveau de vie des habitants locaux, le Parti et l’État tentent d’appliquer une série de politiques sociales en faveur des plus déshérités et des minorités ethniques. Ainsi, les autorités locales ont recours à la création d’emplois et mettent en œuvre des programmes de soutien aux personnes en situation de précarité, notamment orphelins, personnes âgées, handicapées et sans ressources. "La vie de ces habitants est au centre des préoccupations de l’État", souligne Vùi Van Nguyên.



En une décennie, plus de 7.000 actifs ont trouvé un emploi grâce à des programmes de développement socio-économique financés par l’État : les programmes 135 et 30a du gouvernement portant sur la réduction rapide et durable de la pauvreté, ainsi que le programme cible national d’édification de la nouvelle ruralité.

Vùi Van Nguyên (debout), président du Comité populaire du district de Muong Nhé, lors d'un point presse. Photo : CVN

Selon Vùi Van Nguyên, chaque année, Muong Nhé investit entre 250 et 300 milliards de dôngs dans des infrastructures dans toutes les communes : autoroutes, écoles, réseau électrique et d’eau courante, centres de santé. La localité a également alloué 43.000 cartes d’assurance-santé gratuites aux personnes les plus pauvres et aux foyers d’ethnies minoritaires.



Au chevet des déshérités



Le ministère de la Police a collecté des fonds afin de construire près de 1.200 "‘maisons du cœur"’, d’un coût total de 50 milliards de dôngs, qui ont été offertes à des familles en difficulté à Muong Nhé, fait savoir Trang A Tua, directeur de la Police de la province de Diên Biên. La localité a alloué à un millier de ménages des terrains pour la construction de maisons et la production agricole. Elle a, de plus, offert des arbres fruitiers, du maïs et du riz aux familles pauvres.



Vu A Tu, un H’mông, racontre à la presse sa vie dans le hameau de Huôi Hôc, commune de Nâm Kè. Photo : CVN

"Ma vie d’autrefois était difficile. À présent, grâce à mon petit commerce, je me porte mieux. L’État a offert aux habitants des buffles et des bœufs. Je souhaite qu’il continue à accorder des aides aux plus pauvres", confie Sung A Khoa, originaire de l’ethnie H’mông, dans le hameau de Huôi Hôc, commune de Nâm Kè. "L’État soutient les villageois dans la construction de maisons et accorde des prêts préférentiels aux déshérités. Ma famille possède 2 ha de rizières. Je travaille en plus pour une entreprise de caoutchouc avec un salaire mensuel de 4 millions de dôngs. Mes deux enfants vont à l’école. Je suis content de ma vie", raconte Vu A Tu, un H’mông du hameau de Huôi Hôc.



Migration, un défi à relever



