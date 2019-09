Le secrétaire général du Parti et président Nguyen Phu Trong prend la parole lors de la conférence (Photo: VNA)

Hanoi, 27 septembre (VNA) - Le Politburo et le sous-comité chargé de la préparation des documents pour le 13e Congrès national du parti ont tenu une conférence à Hanoi le 27 septembre afin de recueillir les avis des anciens dirigeants du parti et de l'Etat sur le projet de rapport politique et le projet de rapport sur les dix ans de mise en œuvre de la plateforme politique 2011.



L'ancien secrétaire général du parti, Nong Duc Manh, l'ancien membre du Politburo et président du Vietnam, Tran Duc Luong, les anciens membres du Politburo et les présidents de l'Assemblée nationale, Nguyen Van An, et Nguyen Sinh Hung, les anciens vice-présidents du Vietnam, vice-Premiers ministres et vice-présidents de l'Assemblée nationale y étaient présents.



S'exprimant lors de l'événement, le secrétaire général du Parti et président Nguyen Phu Trong, qui est également président du sous-comité, a demandé aux anciens dirigeants du parti et de l’Etat de donner leur avis sur les deux documents, en particulier sur les points majeurs du projet de rapport politique.



Les participants ont donné leurs opinions sur le thème et les orientations du prochain congrès et les points clés du projet de rapport politique, dont les réalisations socio-économiques lors des cinq dernières années, les objectifs à atteindre jusqu'au milieu du XXIe siècle et à l'horizon 2025, 2030 et 2045 ; ainsi que les tâches et les solutions sur le développement socioéconomique, le maintien de la défense et de la sécurité ; l’édification du Parti et du système politique sains et forts ; les tâches majeures durant l’exercice du XIIIe congrès national du parti.



En conclusion, le membre du Politburo et permanent du secrétariat du Comité central du parti, Tran Quoc Vuong, a déclaré que le Politburo chargerait le sous-comité de recueillir des avis lors de l'événement, afin d'affiner les documents et de les soumettre au 11e plénum du Comité central du parti. -VNA