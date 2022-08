Signature du procès-verbal de l'entretien. Photo: VNA



Dak Nong (VNA) - Le commandement des gardes-frontières de la province de Dak Nong (Hauts Plateaux du Centre) et le commandement de la gendarmerie de la province cambodgienne de Mondulkiri se sont entretenus le 24 août.

L’entretien, tenu dans la ville de Gia Nghia, province de Dak Nong, a permis d’évaluer les résultats de leur coordination dans la protection de la sécurité politique et de l'ordre social le long de la frontière commune en 2021 et de définir les orientations de leur coopération pour 2022.

Les deux parties ont convenu de renforcer l'échange d'informations et la collaboration dans la lutte contre la criminalité transnationale, de favoriser la mise en œuvre du protocole sur la recherche et le sauvetage dans les zones frontalières terrestres entre les ministères vietnamien et cambodgien de la Défense, de travailler ensemble pour garantir la sécurité des événements politiques de chaque pays... -VNA