Dak Lak (VNA) – Le membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê a demandé mercredi 30 juin à la province de Dak Lak, dans les Hauts Plateaux du Centre, d’accorder la priorité absolue au projet d’autoroute Buôn Ma Thuôt-Nha Trang dans son plan pour les cinq prochaines années.

Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê lors de la séance de travail avec le Conseil permanent du Comité provincial du Parti de Dak Lak. Photo : VNA

Lors d’une séance de travail avec le Conseil permanent du Comité provincial du Parti, le dirigeant a déclaré que Dak Lak devrait faire preuve d’une grande détermination politique dans la mise en œuvre du projet, donnant ainsi un élan à son développement.

En plus d’accélérer les préparatifs du projet, Dak Lak devrait activement développer sa planification régionale et provinciale, en particulier en matière de transports, a-t-il demandé.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nguyên Dinh Trung, a proposé que le gouvernement ajoute le projet d’autoroute Buôn Ma Thuôt-Nha Trang à la planification routière du Vietnam au cours de la période 2021-2030 avec une vision jusqu’en 2050 et alloue environ 10.000 milliards de dôngs (433,7 millions de dollars) du budget central au projet de 19.500 milliards de dôngs.

Il a également suggéré l’ajout de trois autoroutes à la planification - Kon Tum - Gia Lai-Dak Lak - Dak Nông - Binh Phuoc, Buôn Ma Thuôt-Liên Khuong et Buôn Ma Thuôt-Phu Yên, ainsi qu’un certain nombre d’autres projets d’infrastructure. .

Le vice-ministre des Finances Ta Anh Tuan a déclaré que le projet d’autoroute Buôn Ma Thuôt-Nha Trang peut être mis en œuvre sous la forme d’un partenariat public-privé.

Le président de l’Assemblée nationale a félicité Dak Lak pour l’organisation réussie des élections législatives du 23 mai et ses réalisations socio-économiques au cours des six premiers mois de cette année.

Au premier semestre 2021, Dak Lak a affiché une croissance économique de 9,11%, 1,61 fois supérieure à la moyenne nationale. Il a réalisé 60% de son plan annuel de collecte budgétaire, tandis que les créations d’entreprises ont également augmenté de 59% en glissement annuel.

Vuong Dinh Huê a exhorté la province à redoubler d’efforts pour renforcer la prévention et le contrôle du Covid-19 et de se préparer soigneusement à l’attribution du prochain programme de soutien, tout en réalisant de meilleures performances en matière de gestion foncière et de protection de la sécurité et de la défense nationale ainsi que de la lutte contre la criminalité.

Lors de la séance de travail, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a remis à Dak Lak 1 milliard de dôngs, tandis que le ministère de la Santé a offert à la province des fournitures médicales d’une valeur de 5 milliards de dôngs, et la Long Thanh Golf Investment and Trading JSC a également remis 5 milliards de dôngs à la localité pour construire des écoles.

Le 30 juin également, le président de l’Assemblée nationale a rendu visite et offert des cadeaux aux travailleurs en difficulté de la société d’alumine Nhân Co dans la ville voisine de Dak Nông, et a visité le complexe d’alumine Nhân Co. – VNA