La VTV présente son nouveau programme "Dai lô di san". Photo : CVN



Hanoï (VNA) - "L’émission internationale de divertissement ayant pour thème Dai lô di san lancé par la Télévision du Vietnam -VTV- va bientôt voir le jour", a informé Dang Diêm Quynh, en charge de la Section de la jeunesse et de l’adolescence de la VTV et directrice de production, lors d’une conférence de presse tenue mardi après-midi 7 mai à Hanoï.



Le programme télévisé "Dai lô di san" (Boulevard des patrimoines) sera retransmis en direct à 20h10 dimanche 12 mai sur la chaîne VTV1 depuis le Centre culturel bouddhique de Tam Chuc, dans la province septentrionale de Hà Nam. Il coïncidera avec la 16e Journée du Vesak de l’ONU qui s’y déroulera du 12 au 14 mai.



Réunissant des centaines d’artistes venus du Bhoutan, d’Inde, d’Indonésie, de Chine, du Japon, du Sri Lanka, de Thaïlande, et surtout du Vietnam, ce spectacle a pour le but de présenter au public l’héritage culturel du Vietnam et des pays du monde.



Selon Dang Diêm Quynh, en charge de la Section de la jeunesse et de l’adolescence (VTV6), "il s’agit d’une bonne occasion pour la promotion culturelle nationale, particulièrement des patrimoines culturels matériels et immatériels reconnus par l’Organisation onusienne pour la science, l’éduction et la culture (UNESCO)". Elle espère que "Dai lô di san" deviendra un rendez-vous régulier des spectateurs de la VTV dans les années à venir.



Nha nhac cung dinh de Huê en l’honneur



D’une durée de 100 minutes, ce spectacle se divisera en deux parties. La première intitulée "Vietnam - Terre de Bouddha depuis des milliers d’années" présentera des reportages documentaires et des numéros artistiques exécutés par de nombreux chanteurs et danseurs vietnamiens.



Y sera présenté le nha nhac cung dinh (musique de cérémonie à la cour) de Huê, reconnu en 2003 par l’UNESCO comme un patrimoine immatériel de l’Humanité. "Ce genre de musique était exécuté avec solennité lors des grandes cérémonies et avait joué un rôle important dans la vie de la Cour", a expliqué le musicologue Dang Hoành Loan.



La 2e partie de l’émission, dont le thème est "Dai lô di san", se concentrera notamment sur les danses traditionnelles de pays participant dont le Luc cung hoa dang du Vietnam, l’Odissi (Inde), le Cham (Bhoutan), le Saman (Indonésie) ou encore l’Odori (Japon).



Selon le comité d’organisation, ce programme pourrait être organisé annuellement, en présence de troupes artistiques tant vietnamiennes qu’étrangères.-CVN/VNA