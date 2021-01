Dà Nang (VNA) – La ville de Dà Nang (Centre) a offert aux habitants et aux touristes 2.000 billiets gratuits pour les circuits nocturnes sur la rivière Hàn.

Les circuits nocturnes sur la rivière Hàn. Photo : VNA

Le programme a été conçu pour célébrer le Nouvel An 2021 et relancer les activités touristiques fluviales pendant la nuit, après un arrêt en raison du Covid-19, créant une dynamique pour le développement du tourisme intérieur, a déclaré le directeur adjoint du Département du tourisme de la ville, Nguyen Xuan Binh.Ainsi, les 1er et 2 janvier, de 20h à 21h, 15 bateaux ont emmené les touristes le long de la rivière, sous différents ponts enjambant le cours d’eau, au son d’airs folkloriques.Près de 1.000 personnes ont rejoint la tournée le premier soir de l'année. De nombreuses activités culturelles ont également été organisées dans les lieux publics du centre-ville pour célébrer le Nouvel An.Figurant plusieurs fois dans les classements des destinations attrayantes de prestigieux organisations et magazines touristiques, Dà Nang a battu les métropoles asiatiques comme Tokyo, Séoul et Bangkok, pour devenir la destination de voyage la plus populaire en 2020, selon les données de Google.Dà Nang s'étend sur une superficie de 1.256 km². Elle comprend six arrondissements (Hai Châu, Thanh Khê, Liên Chiêu, Ngu Hành Son, Son Trà et Cam Lê) et les deux districts de Hoà Vang et de l’île de Hoàng Sa. Dà Nang est connue comme étant une ville agréable à vivre. Elle figure systématiquement parmi les villes les plus avancées en termes de développement économique.La ville a de nombreux potentiels et des conditions favorables pour développer le tourisme. Possédant des ports maritimes, un aéroport international ainsi qu'une ressource touristique diversifiée, de belles plages et des infrastructures, Dà Nang est devenu une destination sûre et hospitalière.Dà Nang abrite également de nombreux sites touristiques attrayants comme les monts aux cinq éléments ou Ngu Hành Son, la péninsule de Son Trà ou les Bà Nà Hills, sans compter de beaux ponts tels que celui de la rivière Hàn, Thuân Phuoc, Rông, Trân Thi Ly…Elle dispose d'un système de sites culturels célèbres telles que le musée de la sculpture Cham, le musée de Dà Nang, le musée des Beaux-Arts, l'église du Poulet ... attirant de nombreux visiteurs. Les produits touristiques la ville sont de plus en plus diversifiés et de qualité.La plus grande ville du Centre travaille activement sur le rétablissement du tourisme afin d’assurer un développement durable du secteur et d’en faire l’une des industries de pointe de la ville. – VNA