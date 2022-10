Le bar dans la voiture ferroviaire de luxe The Vietage. Photo: CTV/CVN

Hanoï (VNA) - Opérant depuis juillet 2020, la voiture de luxe The Vietage dans le train aller-retour entre la ville de Dà Nang et Quy Nhon (province de Binh Dinh), au Centre, offre aux clients de mémorables expériences de voyage, des services de haute qualité tels que restaurant, bar, salles de massage et de sport.

Le trajet de The Vietage dure environ six heures, au départ de Dà Nang et retour depuis la gare de Diêu Tri à Quy Nhon dans l'après-midi du même jour.

Bien que cette voiture ferroviaire ait été créée pour fournir un service de navette de luxe entre les Anantara Hoi An et Anantara Quy Nhon Resorts, tout le monde peut y prendre part.

Les passagers se voient servir un petit déjeuner à la française comprenant du vin, de la bière artisanale, des fruits, du thé, du café. En outre, il y a des menus pour les enfants et les personnes au régime.

Figurant dans le Top 6 des meilleurs trains d'Asie élus par le magazine CNN, The Vietage peut accueillir 12 passagers, répartis en six compartiments pour assurer un espace privé.

En plus de manger, de profiter du paysage des deux côtés de la voie, ils se voient offrir 30 minutes de soins spa.

Prix du billet aller-retour : plus de 8 millions de dôngs.

"Pour les voyageurs qui recherchent une expérience des plus confortables, The Vietage répondra à toutes leurs exigences. Ils pourront admirer des paysages paisibles et poétiques avec des buffles paissant dans de vastes champs, des villages se dressant au loin", a expliqué CNN. -CVN/VNA