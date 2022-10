Entre janvier et septembre, Dà Nang a accueilli 2,771 millions de visiteurs, soit une augmentation de 160,8% par rapport à 2021. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Traveloka Vietnam, une plate-forme intégrant divers services pour la numérisation du tourisme, espère coopérer avec le Centre de promotion du tourisme de Dà Nang pour répondre à la demande croissante des voyages en toute sécurité vers la ville touristique clé, contribuant à la croissance durable des partenaires et des entreprises locales.



Le 17 octobre, la compagnie par actions Traveloka Vietnam est devenu un partenaire de communication stratégique du Centre de tourisme de Dà Nang, mettant en œuvre conjointement un plan de restauration et de promotion du tourisme de cette ville via la plateforme numérique.



Entre janvier et septembre de cette année, le tourisme de Dà Nang a connu une forte reprise. La ville a accueilli 2,771 millions de visiteurs, soit une augmentation de 160,8% par rapport à 2021. Dans le même temps, des lignes aériennes nationales et internationales ont reprises avec un total de plus de 18.000 vols, desservant près de 2,9 millions de passagers.



Selon Nguyên Thi Hoài An, directrice du Centre de promotion du tourisme de Dà Nang : "Le tourisme de notre ville a une reprise rapide avec des chiffres impressionnants. Nous avons reconnu que l’épidémie avait également eu un impact sur les habitudes des visiteurs. En suivant la tendance de la transformation numérique dans le tourisme, nous voulons améliorer l'expérience des voyageurs dans l'espace numérique, et nous avons lancé la deuxième phase de l'application +One-touch to Dà Nang+, basée sur la technologie vidéo Vr360 et la plateforme virtuelle métaverse. Nous renforçons également les partenariats public-privé avec les entreprises pour soutenir la mise en avant de nouveaux produits, numériser des expériences et renforcer la présence du tourisme de Dà Nang sur les sites de communication".



Avec ses solutions technologiques exclusives, Traveloka Vietnam est l'un des partenaires choisis par la ville de Dà Nang.



Dans le cadre de ce partenariat, Traveloka fera la promotion du tourisme à Dà Nang et offrira une expérience vivante aux voyageurs qui cherchent des services de voyage complets sur la plateforme. Traveloka promeut également le tourisme 4.0 et renforce les mesures de sécurité grâce à sa technologie de pointe afin que les visiteurs puissent profiter pleinement de leurs vacances.



Huynh Thi Mai Thy, directrice de Traveloka Vietnam, a affirmé : "Avec un style de vie dynamique et une culture culinaire unique, il n'est pas surprenant que la ville de Dà Nang ait toujours été une destination pour les touristes nationaux et étrangers. Nous sommes très honorés de devenir le partenaire de communication stratégique du Centre de promotion du tourisme de Dà Nang, en particulier à une époque où le tourisme national se transforme progressivement dans la numérisation pour offrir aux clients des voyages de manière pratique et sûre. En tant que plate-forme intégrant de divers services pour la numérisation du tourisme, Traveloka Vietnam espère que ce partenariat répondra à la demande de voyages qui ne cesse d’augmenter, vers cette ville touristique clé du pays, tout en contribuant à la croissance durable des partenaires et des entreprises locales".



Outre Dà Nang, Traveloka Vietnam est devenu l’an passé un partenaire de communication stratégique du Service du tourisme de Hai Phong, du Centre de promotion des investissements, du commerce et du tourisme de Kiên Giang afin de développer la découverte de ces nouvelles destinations.



Face à la demande croissante des touristes nationaux et étrangers, Traveloka a mis à profit une technologie de pointe et des initiatives efficaces afin d’accélérer la reprise touristique des localités. "En tant que principale plate-forme de voyage et de style de vie en Asie du Sud-Est, Traveloka s'engage à continuer à soutenir la reprise de l'industrie touristique du Vietnam par le biais d'une transformation numérique et de partenariats avec les organismes compétents", conclut Huynh Thi Mai Thi.-CVN/VNA